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Komisia preskúma možnosti New Yorku a Lake Placid smerom k ZOH

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Olympijské kruhy. Foto: TASR/AP

Hry by mali byť „založené na existujúcich športoviskách, udržateľnosti a zapojení miestnej komunity“.

Autor TASR
New York 22. júna (TASR) - Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová zriadila prieskumnú komisiu, ktorej úlohou je posúdiť možnosť usporiadania zimných olympijských a paralympijských hier v New Yorku a Lake Placid v roku 2042.

Podľa pondelkového vyhlásenia je v pláne napodobniť formát Miláno-Cortina d'Ampezzo z tohtoročných ZOH. Hry by mali byť „založené na existujúcich športoviskách, udržateľnosti a zapojení miestnej komunity“. Komisia posúdi, či by bol takýto formát v súlade s cieľmi štátu New York v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a infraštruktúry.

Komisia bude na dokončenie svojej práce potrebovať približne jeden rok. „Tohtoročná olympiáda ukázala obrovský potenciál, ktorý prinášajú olympijské hry organizované dvomi mestami. Máme jedinečnú príležitosť nadviazať na dedičstvo Lake Placid a globálnu platformu mesta New York. Podnikli sme potrebné kroky a zabezpečili sme, aby sme boli v najlepšej pozícii zrealizovať náš sen,“ citoval Hochulovú portál The Athletic. Miláno je od Cortiny d'Ampezzo vzdialené približne 400 kilometrov, zatiaľ čo New York delí od Lake Placid ešte o 60 km viac.

Ďalšou príležitosťou na usporiadanie hier bude zrejme až rok 2042, i keď počas pondelkového vyhlásenia sa nespomínal konkrétny rok. Francúzske Alpy hostia nasledujúce hry, Salt Lake City edíciu v roku 2034 a Švajčiarsko už vedie exkluzívne rokovania s Medzinárodným olympijským výborom o usporiadaní ZOH 2038. Lake Placid bolo dejiskom ZOH v rokoch 1932 a 1980.
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