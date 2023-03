Komisia rozhodcov SFZ pozastavila činnosť niekoľkým arbitrom

Bratislava 13. marca (TASR) - Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) dočasne pozastavila činnosť viacerým arbitrom, ktorí sa dopustili pochybení v štyroch víkendových zápasoch Fortuna ligy a II. ligy. V pondelok o tom informoval predseda komisie Marián Ružbarský, podľa ktorého je v záujme slovenského futbalu, aby sporné verdikty prešli analýzou a ak sa potvrdia pochybenia, budú voči rozhodcom vyvodené ďalšie opatrenia.



"Nikoho z prostredia slovenských futbalových rozhodcov nemôže tešiť, že po víkendových zápasoch sa viac ako o kvalite hry a výkonoch hráčov diskutuje o verdiktoch rozhodcov. Ide o stretnutia Fortuna ligy Banská Bystrica - Dunajská Streda, Trenčín - Ružomberok a stretnutia II. ligy Košice - Dolný Kubín a Petržalka - Prešov," cituje šéfa rozhodcov oficiálna stránka SFZ.



"Vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť členov KR SFZ, ktorí sa zúčastnia od utorka do piatka na medzinárodnom sympóziu UEFA v Bukurešti, budú kontroverzné rozhodnutia vo viacerých stretnutiach dvoch najvyšších súťaží predmetom podrobného rozboru na pôde komisie rozhodcov v pondelok 20. marca 2023. Už teraz však bola, ako predbežné opatrenie, rozhodcom z vyššie menovaných štyroch zápasov pozastavená delegácia na stretnutia počas najbližšieho víkendu," uviedol Ružbarský.



Podľa predsedu rozhodcovskej komisie je v záujme slovenského futbalu i slovenských rozhodcov, aby rozporuplné verdikty boli podrobne analyzované a v prípade potvrdenia, že išlo o jasné chybné rozhodnutia, budú vyvodené príslušné opatrenia voči jednotlivým rozhodcom.



V nadstavenom čase druhého polčasu zápasu 1. kola nadstavbovej časti o fortunaligový titul medzi Banskou Bystricou a Dunajskou Stredou (2:3) sa hráči domáceho tímu tešili z vyrovnania. Rozhodca Martin Dohál však pred zásahom Mateja Franka odpískal ruku Branislavovi Ľuptákovi. Banskobystričania voči verdiktu vehementne protestovali. Keďže však zaznel hvizd píšťalky, situácia sa nepreverovala ani systémom VAR. Predtým ešte arbiter neuznal ruku dunajskostredského obrancu Pinta po strele bystrického kapitána Polievku.



Na celú situáciu po zápase reagoval aj tréner Banskej Bystrice Michal Ščasný, podľa ktorého podobný moment vo svojej kariére nikdy predtým nezažil: "Videli sme popravu v priamom prenose. Lebo to, čo si dovolil rozhodca a či sa mu vôbec dá povedať, že je rozhodca, tak to je neskutočné. Tú ruku a neuznanú penaltu, to ešte beriem, majú svoje pravidlá a môžu si to vysvetliť ako chcú, takže neodpískal, no čistý gól na 3:3 nám neuzná? Všetci videli, že ani ruka nebola, nič. Je tu VAR na posúdenie situácií, ktoré vzniknú, tak nechápem tomu. Čo s nami urobil rozhodca, to som ešte v živote nezažil. A myslím si, že na prvoligovej scéne to ani nezažijem."