Komisia rozhodcov suspendovala do konca sezóny štvoricu arbitrov

Bratislava 25. marca (TASR) - Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) suspendovala do konca sezóny štvoricu arbitrov, ktorá mala na starosti pondelňajší štvrtý zápas štvrťfinále play off Tipos Extraligy medzi HKM Zvolen a HK Spišská Nová Ves (4:2). Traja z nich, Tomáš Hronský, Milan Novák a Peter Jedlička, už v prebiehajúcom ročníku nemôžu vykonávať rozhodcovskú činnosť v žiadnej zo súťaží pod hlavičkou SZĽH, v jednom prípade sa trest vzťahuje iba na najvyššiu súťaž. Zodpovednosť bola vyvodená aj voči časomeračovi a trestomeračovi spomenutého duelu. V utorok o tom informoval portál hockeyslovakia.sk.



"Rozhodcovia, časomerač a trestomerač pochybili v závere prvej tretiny, keď boli chybne zaznamenané tresty pre Branislava Rapáča (čas 13:01 min, 5 minút + DKZ za vrazenie na mantinel) a Dávida Romaňáka (čas 16:20 min, 2 minúty za nešportové správanie sa). Časomerač, ktorý nahadzoval trest pre Romaňáka, omylom upravil čas trestu pre Rapáča. Z trestu kapitána Spišskej Novej Vsi vtedy zostávalo 1:41 min, časomerač však upravil čas na 2:00 min a k tomu pridal dvojminútový trest pre Romaňáka. Chybný časový údaj v trestoch ihneď reklamovali hostia a všimol si ho aj čiarový rozhodca, ktorý prerušil procedúru vhadzovania a zamieril k boxu časomeračov. Po diskusii s boxom časomeračov však dostal odpoveď, že situácia je v poriadku a túto informáciu ďalej odovzdal aj hlavnému rozhodcovi," píše sa v stanovisku KR SZĽH.



Zvolen v čase 16:38 min využil presilovku o dvoch hráčov, zvýšil na 3:0 a tým pádom ukončil trest pre Romaňáka. Hostia po inkasovanom góle opäť protestovali, že zostávajúci čas Rapáčovho trestu je o 19 sekúnd dlhší, ako by mal byť. Na to zareagovali všetci štyria rozhodcovia spoločnou poradou aj s boxom časomeračov, odkiaľ opätovne dostali informáciu, že situácia je v poriadku. Domáci pokračovali v presilovej hre a prakticky s návratom vylúčeného hráča Spišskej Novej Vsi na ľad strelili štvrtý gól (v čase 18:22 min). Podľa zápisu o stretnutí však mali hrať v danom momente už 21 sekúnd s piatimi hráčmi (Rapáčov trest mal vypršať v čase 18:01 min).



"Na základe týchto pochybení KR SZĽH zastavila činnosť do konca aktuálnej sezóny vo všetkých súťažiach riadených SZĽH trojici arbitrov v zložení Tomáš Hronský, Milan Novák a Peter Jedlička. V prípade čiarového rozhodcu Jozefa Tichého, ktorý ako prvý inicioval snahu o korekciu nesprávne zaznamenaných trestov, sa suspendácia do konca prebiehajúceho ročníka vzťahuje iba na Tipos Extraligu," informuje hockeyslovakia.sk.



Podľa KR SZĽH si mali rozhodcovia v danej situácii vypýtať zápis o stretnutí a porovnať ho s údajmi, ktoré svietili na informačnej kocke. Neboli dostatočne dôslední a namiesto toho sa uspokojili s odpoveďou z boxu časomeračov, ktorý taktiež pochybil. Časomerač chybne upravil zostávajúci čas pre Rapáča a chybu urobil aj trestomerač, ktorý má dohliadať na potrestaného hráča a plynutie jeho trestu. Preto bola voči nim taktiež vyvodená zodpovednosť a obaja skončili vo svojich funkciách v rámci extraligových duelov.



Hokejisti Zvolena vyhrali v spomínanom stretnutí nad Spišskou Novou Vsou 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá tak vedú 3:1 na zápasy.