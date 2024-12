Kompany nepotvrdil Kaneov štart proti Lipsku: Dôležitý bude tréning

Mníchov 19. decembra (TASR) - Belgický futbalový tréner Vincent Kompany definitívne nepotvrdil štart Harryho Kanea v piatkovom bundesligovom zápase proti Lipsku. Anglický kanonier už je po zranení fit a so svojimi spoluhráčmi z Bayernu Mníchov trénuje od pondelka.



Najlepší strelec tímu absentuje od konca novembra pre problémy so zadným stehenným svalom. "Nepoviem, či nastúpi, alebo nie. Dôležitý bude dnešný záverečný tréning. Ak pôjde všetko dobre, určite zajtra zohrá úlohu," uviedol Kompany. Počas Kaneovej neprítomnosti utrpel Bayern prvú prehru v ligovej sezóne, keď podľahol Mainzu 1:2. Angličanov prínos si uvedomuje aj 38-ročný kormidelník: "Harry má neuveriteľný zmysel pre to, kde v pokutovom území sa má nachádzať. V šestnástke je jeden z najlepších na svete a robí tam rozdiel. Nie je veľa hráčov, ktorí to dokážu. Veľmi nám pomáha aj v defenzíve."



Kompanymu nebudú v záverečnom súboji roka k dispozícii zranení krídelníci Kingsley Coman a Serge Gnabry, stredopoliar Joao Palhinha, obranca Hiroki Ito a v neposlednom rade brankárska jednotka Manuel Neuer. Dobrou správou je však aj návrat ľavého beka Alphonsa Daviesa. "Vždy chcem vyhrať. Je to tak v každom zápase, či už je prvý, alebo posledný. Samozrejme, že po prehre máte väčšiu motiváciu. Prajem si, aby nám tento duel pekne uzavrel prvú časť sezóny," dodal Belgičan.



Bavori sú na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred obhajcom titulu Bayerom Leverkusen, Lipsku patrí štvrtá priečka so šesťbodovým mankom na lídra.