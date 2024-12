Kompany po prvej ligovej prehre Bayernu: Nešlo nám to najlepšie

Mainz 15. decembra (TASR) - Belgický futbalový tréner Vincent Kompany okúsil prvú bundesligovú prehru od svojho letného príchodu do Bayernu Mníchov. Jeho mužstvo nečakane podľahlo Mainzu 1:2 a tabuľke vedie už "len" o štyri body pred obhajcom titulu Bayerom Leverkusen.



Bavori prišli do Mainzu ako jasný favorit, hoci v predošlých troch ligových zápasoch na jeho pôde dvakrát prehrali. Od začiatku stretnutia síce mali územnú prevahu a v ofenzíve prejavovali iniciatívu, no v koncovke im niečo chýbalo. O triumfe domácich napokon dvoma gólmi rozhodol juhokórejský stredopoliar Lee Jae-Sung, v závere ešte skorigoval Leroy Sane. "Gratulujem Mainzu. Hrali sme proti živému a energickému tímu, ktorý bol pripravený bojovať v každom momente. Bojovnosť však nechýbala ani nám. Snažili sme sa, ale v minulosti sa nám darilo oveľa lepšie. Dnes nám to nešlo najlepšie," zhodnotil zápas Kompany.



Tridsaťosemročný kouč sa musel vyrovnať s početnou maródkou. Už štvrtý duel vynechal najlepší strelec tímu Harry Kane, ktorý absentuje pre problémy s pravým stehenným svalom. Zranení sú aj brankárska jednotka Manuel Neuer, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Serge Gnabry či Joao Palhinha. Podľa rekordéra klubu v počte odohratých zápasov (728) Thomasa Müllera bola chyba v koncovke. "Na konci dňa ide o to, či dáte gól a Mainzu sa to podarilo. V pokutovom území sme míňali bránku príliš často. Nehrali sme zle a v zápase bolo vidieť naše odhodlanie," povedal útočník pre klubový web.



Zakopnutie Bayernu v sobotu využil Leverkusen, ktorý zvíťazil v Augsburgu 2:0 a zaznamenal siedmy triumf vo všetkých súťažiach za sebou. Bayern si v piatok zmeria sily s Lipskom a práve na posledný súboj tohto roka sa už sústreďuje jeho pozornosť. "Prehrali sme a to vždy zabolí, ale v budúcnosti toho môžeme ešte veľa vyhrať. Zápas sa skončil a my túto prehru v najbližších dňoch využijeme na zapálenie ohňa pred piatkovým duelom s Lipskom," uviedol Kompany. "Je kľúčové, aby sme v tejto chvíli držali spolu a naďalej tvrdo pracovali. Dôležité bude vyhrať náš posledný zápas. Každý hráč sa musí uistiť, že do piatku pôjdeme na našej absolútne najvyššej úrovni. Lipsko nám musí čeliť v tom najlepšom," dodal defenzívny stredopoliar Joshua Kimmich.



Na strane domáceho Mainzu prevládala radosť. "Je to lepší pocit ako posledné dva razy. Nastavili sme sa veľmi dobre, aj takticky. Jednoducho sme sa toho držali a to je dôležité, keď hráte proti Bayernu Mníchov, ktorý je jedným z najlepších tímov na svete. Musíte byť odvážni a my sme dnes boli," konštatoval tréner mužstva Bo Henriksen. "Je dobrý pocit, keď môžete oslavovať víťazstvo a zároveň máte pocit, že je to zaslúžené," tešil sa obranca Stefan Bell. Mainz figuruje v tabuľke na príjemnej šiestej pozícii, v minulej sezóne pritom bojoval o udržanie sa v najvyššej nemeckej súťaži.