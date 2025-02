Kompany sa nebojí nabitého súťažného programu: Postavím sa výzvam

Mníchov 6. februára (TASR) - Tréner Vincent Kompany sa nebojí nabitého programu, ktorý čaká futbalistov Bayernu Mníchov v najbližších týždňoch. Súčasní lídri v tabuľke Bundesligy hostia v piatok Werder Brémy a o päť dní neskôr odohrajú osemfinále Ligy majstrov proti Celticu Glasgow. Medzitým nastúpia na duel proti úradujúcemu ligovému šampiónovi Bayeru Leverkusen.



Bavorov následne čakajú súboje s tretím tímom tabuľky Eintrachtom Frankfurt a vicemajstrom VfB Stuttgart. "Nie som človek, ktorý by sa niečoho bál. Chcem sa postaviť výzvam. Fanúšikovia sa na tieto zápasy určite tešia. Vždy sme radi, keď môžeme hrať futbal," povedal Kompany podľa agentúry DPA.



Mníchovčania majú za cieľ dosiahnuť májové finále Ligy majstrov na domácom štadióne a zároveň si udržať šesťbodový náskok pred Leverkusenom v Bundeslige. Belgický lodivod však zdôraznil, že sa v súčasnosti sústredia len na Brémy, ktoré sú na ôsmej priečke v priebežnom poradí a bojujú o miesto v európskych súťažiach v sezóne 2025/26. Kompany tiež poznamenal, že zápas nepovažuje za generálku na duel proti Celticu.



"Sú to určite dva odlišné tímy, pokiaľ ide o ich herné rozostavenie. Sústredíme sa len na Brémy. Zajtra môžeme vyhrať iba jeden zápas a to práve proti Werderu. To má absolútnu prioritu. Toto mužstvo je veľmi dobré na ihriskách súperov. V Bundeslige nie sú žiadne ľahké zápasy," dodal Kompany.



Do zostavy sa po zranení svalu vrátil stredopoliar Leon Goretzka, no krajný obranca Alphonso Davies ešte nie je pripravený na návrat.