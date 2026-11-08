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Kompany sa podľa Hoenessa vráti za dva až tri týždne
Kompany skolaboval počas tréningu pred niečo vyše dvoma týždňami a previezli ho do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali zápal mozgových blán.
Autor TASR
Mníchov 8 novembra (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany sa vráti za dva až tri týždne, uviedol v nedeľu čestný prezident klubu Uli Hoeness.
Kompany skolaboval počas tréningu pred niečo vyše dvoma týždňami a previezli ho do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali zápal mozgových blán. V nasledujúcich piatich zápasoch ho zastúpil asistent trénera Aaron Danks, pričom tím pod jeho vedením štyrikrát vyhral a raz remizoval.
„Po reprezentačnej prestávke, o dva či tri týždne, bude späť na lavičke,“ povedal Hoeness pre Bayerischer Rundfunk. Lídri tabuľky Bundesligy v sobotu zvíťazili na ihrisku Mainzu 2:1 a po reprezentačnej prestávke ich najbližší zápas čaká až 20. novembra, keď doma privítajú Kolín. Očakáva sa, že v tom čase už bude Kompany späť, no Hoeness naznačil, že tento termín nemusí stihnúť.
„Myslím si, že to bola veľmi zlá, zanedbaná chrípka. Je pod obrovským stresom. Pracuje 12 hodín denne, šesť dní v týždni. To už bolo jednoducho priveľa,“ uviedol Hoeness. Informovala agentúra dpa.
Kompany skolaboval počas tréningu pred niečo vyše dvoma týždňami a previezli ho do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali zápal mozgových blán. V nasledujúcich piatich zápasoch ho zastúpil asistent trénera Aaron Danks, pričom tím pod jeho vedením štyrikrát vyhral a raz remizoval.
„Po reprezentačnej prestávke, o dva či tri týždne, bude späť na lavičke,“ povedal Hoeness pre Bayerischer Rundfunk. Lídri tabuľky Bundesligy v sobotu zvíťazili na ihrisku Mainzu 2:1 a po reprezentačnej prestávke ich najbližší zápas čaká až 20. novembra, keď doma privítajú Kolín. Očakáva sa, že v tom čase už bude Kompany späť, no Hoeness naznačil, že tento termín nemusí stihnúť.
„Myslím si, že to bola veľmi zlá, zanedbaná chrípka. Je pod obrovským stresom. Pracuje 12 hodín denne, šesť dní v týždni. To už bolo jednoducho priveľa,“ uviedol Hoeness. Informovala agentúra dpa.