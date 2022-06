Kompany sa stal trénerom Burnley: Teším sa nová výzvu

Londýn 14. júna (TASR) - Futbalistov Burnley povedie v novej sezóne v druhej najvyššej anglickej súťaži tréner Vincent Kompany. Bývalý belgický reprezentant a kapitán Manchestru City nahradil na poste dočasného kouča Mikea Jacksona.



Tridsaťšesťročný Kompany naposledy viedol hráčov RSC Anderlecht, odchod z bruselského tímu ohlásil ešte minulý mesiac. "Burnley je skutočne historický anglický klub a je pre mňa česť, že budem jeho hlavným trénerom," uviedol niekdajší obranca City, Anderlechtu a Hamburgu. "Teším sa na novú výzvu. Bol som nadšený z vízie vedenia klubu, ktorá sa zhoduje s tou mojou. Neviem sa dočkať momentu, keď si začnem plniť svoju novú rolu pri vstupe do takej dôležitej sezóny," citovala Kompanyho agentúra AFP.



Jackson nahradil v apríli na poste Seana Dychea, no nedokázal zlepšiť výsledky mužstva a udržať Burnley v najvyššej Premier League. Tím skončil v tabuľke na 18. mieste a zostúpil do The Championship.