Kompanyho predstavili ako trénera Bayernu: Sezóna sa môže začať hneď

Mníchov 30. mája (TASR) - Vincenta Kompanyho vo štvrtok oficiálne predstavili ako nového trénera futbalistov Bayernu Mníchov. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že získať post kormidelníka rekordného nemeckého šampióna nie je pre neho úspech sám osebe, spokojný bude až po dosiahnutí vytýčených cieľov.



"Mať prácu nie je úspech. Úspech je byť v tej práci úspešný," zdôraznil 38-ročný Kompany, ktorý s Bayernom podpísal v stredu trojročnú zmluvu. S trénerstvom začal v Anderlechte Brusel, od roku 2022 pôsobil na lavičke Burnley v Premier League. Vo svojej úvodnej sezóne priviedol tím do najvyššej anglickej súťaže, ale v uplynulom ročníku ho nedokázal udržať medzi elitou a skončil s ním na zostupovom 19. mieste. "Viem, aký veľkoklub Bayern je. Som hrdý, ale aj veľmi motivovaný, že tu môžem byť. Čo sa mňa týka, nová sezóna sa môže začať hoci aj dnes."



Kompany nahradil na lavičke Thomasa Tuchela, ktorý bol vo funkcii od marca 2023. Jeho meno sa v súvislosti s Bayernom začalo spomínať v úvode minulého týždňa po tom, ako vedenie nemeckého klubu neuspelo v rokovaniach s niekoľkými ďalšími kandidátmi. Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen, kouč nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmanm i rakúsky kormidelník Ralf Rangnick deklarovali, že zostávajú na svojich pôvodných pozíciách. Oliver Glasner nedostal povolenie opustiť Crystal Palace. Bayern v uplynulej sezóne nezískal žiadnu trofej, v najvyššej domácej súťaži obsadil až tretie miesto a v Lige majstrov vypadol v semifinále.



"Proces rozhodovania o mene nového kormidelníka bol dlhý, ale napokon sme sa všetci zhodli, že Vincent Kompany je ten správny muž na tento post," vyhlásil šéf exekutívy mníchovského klubu Jan-Christian Dreesen. Kompanyho predchodcovia Tuchel a Julian Nagelsmann nevydržali na svojej pozícii ani dva roky. V tejto súvislosti člen klubového predstavenstva Max Eberl povedal: "V uplynulom období sa u nás tréneri menili dosť často a je čas to zmeniť, pretože stabilita v tejto funkcii je pre nás dôležitá. Intenzívne už spolu so športovým riaditeľom Christophom Freundom pracujeme aj na zložení hráčskeho kádra pre budúcu sezónu a sme v tomto smere ďalej, ako si možno myslíte."



Kompany vyhlásil, že ho zaujali plány Eberla a Freunda s budúcnosťou klubu a aj preto sa rozhodol v prospech Bayernu. "Trénoval som predtým jeden z najmladších tímov v Belgicku a jeden z najmenších tímov v Anglicku. Sem chcem priniesť veci, ktoré pomôžu hráčom zlepšovať sa. Mám jasnú víziu a budem ju tu v Nemecku implementovať," citovala Kompanyho agentúra DPA.