Komplikácie pre AC Miláno v boji o Ligu majstrov,Inter zdolal Sassuolo

Rím 14, mája (TASR) - Futbalisti AC Miláno utrpeli v Spezii desiatu prehru v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže a skomplikovali si situáciu v boji o účasť v Lige majstrov 2023/2024. V neúplnej tabuľke im patrí piate miesto so štvorbodovou stratou na štvrté Lazio Rím. Inter Miláno aj vďaka dvom gólom Romelua Lukakua zdolal Sassuolo 4:2 a je tretí o skóre za Juventusom Turín, ktorý má zápas k dobru.



O víťazstve Spezie 2:0 rozhodli v záverečnej štvrťhodine Przemyslaw Wisniewski a Salvatore Esposito, pre oboch to boli prvé góly v Serii A. Hráči AC Miláno vyhrali z uplynulých 11 zápasov iba tri a neuspeli ani v úvodnom semifinále Ligy majstrov, v ktorom podľahli Interu 0:2. "Neboli sme dostatočne dobrí. Musíme tento zápas čo najskôr hodiť za hlavu. V utorok v semifinálovej odvete proti Interu budeme mať šancu na reparát," uviedol pre akreditované médiá tréner AC Stefano Pioli.



Spezia je napriek zisku cenného skalpu vlaňajšieho talianskeho šampióna stále na zostupovej 18. priečke, no bodovo sa dotiahla na Hellas Verona v kádri so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom. "Už ako malé dieťa som sníval o tom, že raz vsietim gól Milánu. Sú to pre nás mimoriadne dôležité tri body. Po dvoch mesiacoch sme konečne okúsili chuť víťazstva," tešil sa strelec druhého gólu Esposito.



Inter potvrdil stúpajúcu formu, Lukaku si dal dvoma gólmi darček k 30. narodeninám. "Tréner Simone Inzaghi nám prízvukoval, že tento zápas je pre nás kľúčový, ak chceme skončiť v najlepšej štvorke. Je skvelé, že v tejto sezóne ešte môžeme získať dve trofeje. V utorok v semifinálovej odvete proti AC Miláno nás nečaká nič ľahké, no verím, že to zvládneme," povedal belgický útočník.



Blízko k záchrane je Salernitana, ktorá zdolala doma Atalantu Bergamo 1:0. O jej triumfe rozhodol v 93. minúte Antonio Candreva. Slovenský obranca Norbert Gyömbér sedel na lavičke náhradníkov domáceho tímu a do zápasu nezasiahol. Salernitana je tri kolá pred koncom súťaže v tabuľke na 15. mieste s osembodovým náskokom pred Hellasom Verona a Speziou.