Komplikácie pre hviezdu cyklistiky: Vingegaard mal na tréningu haváriu

Víťaz Tour de France, Dán Jonas Vingegaard, oblečený v žltom drese celkového víťaza, oslavuje na pódiu po poslednej etape cyklistických pretekov Tour de France v Paríži vo Francúzsku v nedeľu 23. júla 2023. Foto: TASR/AP

Visma zároveň apelovala na fanúšikov na motorkách, čím spustila špekulácie o incidente.

Autor TASR
Malaga 27. januára (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard mal haváriu počas tréningu, no neutrpel vážnejšie zranenia. Na sociálnej sieti X o tom informoval jeho tím Visma-Lease a Bike.

Jonas Vingegaard havaroval počas pondelňajšieho tréningu. Našťastie je v poriadku a neutrpel žiadne vážne zranenia,“ uviedol tím, ktorý však neinformoval o detailoch nehody. Ku kolízii malo dôjsť neďaleko Malagy v južnom Španielsku.

Visma zároveň apelovala na fanúšikov na motorkách, čím spustila špekulácie o incidente. „Vo všeobecnosti by sme ako tím chceli vyzvať fanúšikov na motorkách, aby vždy kládli bezpečnosť na prvé miesto. Pre vaše vlastné dobré a aj dobro ostatných, prosíme, dovoľte jazdcom trénovať a dajte im čo najviac priestoru a pokoja,“ dodal tím.
