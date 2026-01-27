< sekcia Šport
Komplikácie pre hviezdu cyklistiky: Vingegaard mal na tréningu haváriu
Visma zároveň apelovala na fanúšikov na motorkách, čím spustila špekulácie o incidente.
Autor TASR
Malaga 27. januára (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard mal haváriu počas tréningu, no neutrpel vážnejšie zranenia. Na sociálnej sieti X o tom informoval jeho tím Visma-Lease a Bike.
„Jonas Vingegaard havaroval počas pondelňajšieho tréningu. Našťastie je v poriadku a neutrpel žiadne vážne zranenia,“ uviedol tím, ktorý však neinformoval o detailoch nehody. Ku kolízii malo dôjsť neďaleko Malagy v južnom Španielsku.
Visma zároveň apelovala na fanúšikov na motorkách, čím spustila špekulácie o incidente. „Vo všeobecnosti by sme ako tím chceli vyzvať fanúšikov na motorkách, aby vždy kládli bezpečnosť na prvé miesto. Pre vaše vlastné dobré a aj dobro ostatných, prosíme, dovoľte jazdcom trénovať a dajte im čo najviac priestoru a pokoja,“ dodal tím.
