Komplikácie pre Piastriho: Nebude jazdiť v prvom tréningu VC Abú Zabí

Austrálsky jazdec F1 Oscar Piastri na McLarene máva po tom, ako zvíťazil v kvalifikácii šprintu na Veľkú cenu Kataru formuly 1 na okruhu Lusail v katarskom meste Lusail 28. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov.

Abú Zabí 3. decembra (TASR) - Austrálsky pretekár Oscar Piastri sa nezúčastní prvého tréningu v rámci Veľkej ceny Abú Zabí, záverečného podujatia seriálu MS F1. Jazdca McLarenu v prvej meranej skúške nahradí v kokpite Mexičan Pato O'Ward.

Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Holanďan Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov. Norrisovi stačí na zaistenie titulu obsadiť najhoršie 3. miesto a v takom prípade nebude záležať, ako sa budú finišovať jeho vyzývatelia. Pripomenula agentúra DPA.
