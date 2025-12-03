< sekcia Šport
Komplikácie pre Piastriho: Nebude jazdiť v prvom tréningu VC Abú Zabí
Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov.
Autor TASR
Abú Zabí 3. decembra (TASR) - Austrálsky pretekár Oscar Piastri sa nezúčastní prvého tréningu v rámci Veľkej ceny Abú Zabí, záverečného podujatia seriálu MS F1. Jazdca McLarenu v prvej meranej skúške nahradí v kokpite Mexičan Pato O'Ward.
Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Holanďan Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov. Norrisovi stačí na zaistenie titulu obsadiť najhoršie 3. miesto a v takom prípade nebude záležať, ako sa budú finišovať jeho vyzývatelia. Pripomenula agentúra DPA.
