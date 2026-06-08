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KOMPLIKÁCIE PRED MS: Rozhodcovi roka neudelili víza do USA

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na letisku v Miami mu neumožnili vstup do krajiny.

Autor TASR
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Miami 8. júna (TASR) - Somálskemu futbalovému rozhodcovi Omarovi Artanovi, ktorý sa má predstaviť na blížiacich sa MS, neudelili víza do USA. Na letisku v Miami mu neumožnili vstup do krajiny a musel sa vrátiť do Turecka, kde čaká na vyriešenie celého prípadu.

Artan by mal byť vôbec prvým somálskym arbitrom v histórii svetových šampionátov. Africká futbalová konfederácia (CAF) ho vlani vyhlásila za Rozhodcu roka, pripomenula agentúra AFP. Artan pískal aj na uplynulom Africkom pohári národov v Maroku.
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