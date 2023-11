Komunikáciu VAR a rozhodcov v PL pomôžu zlepšiť britskí piloti

Londýn 25. novembra (TASR) - Piloti leteckej spoločnosti British Airways majú vo futbalovej Premier League pomôcť zlepšiť komunikáciu pri vyhodnocovaní situácií prostredníctvom videorozhodcu. Vedenie súťaže tak podľa denníka The Times zareagovalo na množstvo sporných situácií vrátane nesprávne neuznaného gólu Liverpoolu po zásahu VAR v tejto sezóne.



Systém VAR spôsobil v tejto sezóne PL viacero chaotických situácií, pričom šéf rozhodcov Howard Webb (PGMOL) bol v centre pozornosti po sérii chýb. Vedenie ligy sa snaží vyriešiť problémy aj tak, že podniklo zaujímavé kroky a privolalo na pomoc pilotov leteckej spoločnosti. Tí pri svojej prezentácii pre predstaviteľov PL zdôraznili predovšetkým nevyhnutnú potrebu zrozumiteľnosti a presnosti v komunikácii. Základom je podľa ich skúseností z leteckej prevádzky obmedzenie počtu slabík na nutné minimum a nepoužívať neformálny jazyk. Podľa The Times piloti komunikovali s arbitrami aj s cieľom pomôcť im jasnejšie komunikovať pod tlakom.



Jedna zo sporných situácií sa udiala aj tento mesiac v dueli medzi Newcastlom a Arsenalom. "Kanonieri" mali po zápase ťažké srdce na rozhodcov, ktorí v 64. minúte uznali kontroverzný gól Anthonyho Gordona. Tréner "kanonierov" Mikel Arteta nazval tento verdikt hanebným. Gordon zblízka doklepol loptu do bránky, no hráči hostí reklamovali, že pred centrom do šestnástky zachytil Joe Willock loptu už mimo ihriska a Joelinton pred gólom fauloval obrancu Gabriela. Hlavný rozhodca Stuart Attwell dlho preveroval situáciu s VAR a ten napokon rozhodol v prospech Newcastlu.



Systém kritizovali aj počas septembrového súboja Tottenhamu s Liverpoolom. Gól Luisa Diaza neuznali po komunikácii s VAR-om, no ako ukázal neskorší záznam, zásah kolumbijského útočníka mal platiť. PGMOL neskôr vydal vyhlásenie, v ktorom priznal "významnú ľudskú chybu."