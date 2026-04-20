Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026Meniny má Marcel
< sekcia Šport

Konate je blízko podpisu novej zmluvy s Liverpoolom

Na archívnej snímke z 8. apríla 2026 futbalista Liverpoolu Ibrahima Konate reaguje v úvodnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov Paríž St. Germain - FC Liverpool v Paríži. Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konate je blízko podpisu nového kontraktu s FC Liverpool. Jeho terajšia zmluva s klubom anglickej Premier League vyprší 30. júna.

Autor TASR
Liverpool 20. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konate je blízko podpisu nového kontraktu s FC Liverpool. Jeho terajšia zmluva s klubom anglickej Premier League vyprší 30. júna.

„Chcem zostať na Anfielde a tlmočil som to aj športovému riaditeľovi klubu Richardovi Hughesovi. Sme na dobrej ceste predĺžiť vzájomnú spoluprácu. Bol by som najradšej, keby sa všetko vyriešilo ešte pred začiatkom letných MS," uviedol francúzsky reprezentant pre BBC.
