< sekcia Šport
Konate po piatich rokoch odchádza z Liverpoolu, nedohodol sa na zmluve
Konateho dlhšiu dobu spájali s prestupom do Realu Madrid, no najnovšie sa hovorí o jeho odchode do Paríža St. Germain.
Autor TASR
Liverpool 29. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Ibrahima Konate ukončí po piatich rokoch pôsobenie v tíme FC Liverpool. Dvadsaťsedemročný stopér sa s piatym tímom uplynulého ročníka Premier League nedohodol na novom kontrakte.
Konateho dlhšiu dobu spájali s prestupom do Realu Madrid, no najnovšie sa hovorí o jeho odchode do Paríža St. Germain. Pre Liverpool je jeho odchod rana, mužstvo pre budúcu sezónu už hľadá náhradu aj za veteránov Mohameda Salaha a Andyho Robertsona. Na poste stopéra zostáva kapitán Virgil van Dijk, no po jeho boku sú k dispozícii iba mladíci. Až od júla 21-ročný Jeremy Jacquet, ktorý prichádza z Rennes a 19-ročný Giovani Leoni, pripomenula agentúra DPA.
Konateho dlhšiu dobu spájali s prestupom do Realu Madrid, no najnovšie sa hovorí o jeho odchode do Paríža St. Germain. Pre Liverpool je jeho odchod rana, mužstvo pre budúcu sezónu už hľadá náhradu aj za veteránov Mohameda Salaha a Andyho Robertsona. Na poste stopéra zostáva kapitán Virgil van Dijk, no po jeho boku sú k dispozícii iba mladíci. Až od júla 21-ročný Jeremy Jacquet, ktorý prichádza z Rennes a 19-ročný Giovani Leoni, pripomenula agentúra DPA.