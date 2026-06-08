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Konate sa dohodol na štvorročnom kontrakte s Realom Madrid
Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim.
Autor TASR
Paríž 8. júna (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konate sa dohodol na štvorročnom kontrakte s Realom Madrid. Dres „bieleho baletu" by mal obliekať do 30. júna 2030, informovala o tom agentúra AFP. Staronový prezident Realu Florentino Perez prisľúbil, že v prípade jeho znovuzvolenia bude Konate prvou letnou posilou.
Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim. Všetci traja figurujú v nominácii trénera Didiera Deschampsa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku.
Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim. Všetci traja figurujú v nominácii trénera Didiera Deschampsa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku.