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Konate sa dohodol na štvorročnom kontrakte s Realom Madrid

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim.

Autor TASR
Paríž 8. júna (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konate sa dohodol na štvorročnom kontrakte s Realom Madrid. Dres „bieleho baletu" by mal obliekať do 30. júna 2030, informovala o tom agentúra AFP. Staronový prezident Realu Florentino Perez prisľúbil, že v prípade jeho znovuzvolenia bude Konate prvou letnou posilou.

Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim. Všetci traja figurujú v nominácii trénera Didiera Deschampsa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku.
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