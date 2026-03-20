< sekcia Šport
Konate sa stal terčom rasistických urážok, Liverpool ich odsúdil
Rasizmus nemá miesto vo futbale, v spoločnosti a nikde – online ani offline, uvádza sa vo vyhlásení anglického klubu.
Autor TASR
Londýn 20. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Ibrahima Konate z FC Liverpool sa stal po stredajšom odvetnom dueli osemfinále Ligy majstrov s Galatasarayom Istanbul (4:0) terčom rasistických urážok na sociálnych sieťach. Jeho klub ich v piatok odsúdil, útoky označil za „dehumanizujúce, zbabelé a zakorenené v nenávisti“.
Dvadsaťšesťročný obranca sa v zápase dostal do stretu s domácim Victorom Osimhenom, ktorý mal za následok, že útočník Galatasarayu musel v polčase striedať. Neskôr mu diagnostikovali zlomeninu ruky. Incident viedol k tomu, že Konate sa stal po stretnutí terčom útokov na sociálnych sieťach. Liverpool ich označil za „absolútne neprijateľné“. „Je to dehumanizujúce, zbabelé a zakorenené v nenávisti. Rasizmus nemá miesto vo futbale, v spoločnosti a nikde – online ani offline,“ uvádza sa vo vyhlásení anglického klubu, z ktorého citovala agentúra AFP.
Úradujúci majster Premier League po víťazstve 4:0 postúpil do štvrťfinále LM, v prvom dueli prehral na pôde tureckého tímu 0:1.
Dvadsaťšesťročný obranca sa v zápase dostal do stretu s domácim Victorom Osimhenom, ktorý mal za následok, že útočník Galatasarayu musel v polčase striedať. Neskôr mu diagnostikovali zlomeninu ruky. Incident viedol k tomu, že Konate sa stal po stretnutí terčom útokov na sociálnych sieťach. Liverpool ich označil za „absolútne neprijateľné“. „Je to dehumanizujúce, zbabelé a zakorenené v nenávisti. Rasizmus nemá miesto vo futbale, v spoločnosti a nikde – online ani offline,“ uvádza sa vo vyhlásení anglického klubu, z ktorého citovala agentúra AFP.
Úradujúci majster Premier League po víťazstve 4:0 postúpil do štvrťfinále LM, v prvom dueli prehral na pôde tureckého tímu 0:1.