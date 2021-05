Konečná nominácia SR bude známa čoskoro, Ramsay: Je to o detailoch

Na archívnej snímke Adam Jánošík. Foto: TASR/Michal Svítok

Slovenský brankár Adam Húska, foto z archívu. Foto: TASR/AP



Aktuálny káder slovenskej reprezentácie pred MS v Rige:



brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva), Branislav Konrád (HC Olomouc), Adam Húska (Hartford Wolf Pack)



obrancovia: Samuel Kňažko (TPS Turku), Šimon Nemec (HK Nitra), Martin Bučko, Marek Ďaloga (obaja HC Dynamo Pardubice), Daniel Gachulinec (HC 07 Detva), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta), Adam Jánošík (IK Oskarshamn), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec), Michal Ivan (HKM Zvolen)



útočníci: Juraj Slafkovský (TPS Turku), Dávid Buc (iClinic Bratislava Capitals), Martin Faško-Rudáš (HC 05 Banská Bystrica), Adrián Holešinský (HK Nitra), Pavol Regenda (HK Dukla Michalovce), Matúš Sukeľ (HC Sparta Praha), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksands IF), Michal Krištof (Kärpät Oulu), Róbert Lantoši (Providence Bruins), Miloš Kelemen (HKM Zvolen)

Bratislava 11. mája (TASR) - Trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho a generálneho manažéra Miroslava Šatana čakajú v najbližších hodinách dôležité telefonáty, po nich by sa mala uzavrieť konečná nominácia na MS. Slováci sa budú v tréningovom kempe v Piešťanoch pripravovať do soboty, na ďalší deň odletia do dejiska MS - lotyšskej Rigy.Na pondelkovom večernom zraze v Piešťanoch sa k národnému mužstvu pripojila posila zo zámoria brankár Adam Húska a napokon aj dvojica Michal Ivan a Miloš Kelemen z majstrovského HKM Zvolen. V priebehu týždňa dorazí aj útočník Róbert Lantoši. V utorok ukončili sezónu titulom vo fínskej lige útočníci Pavol Skalický a Kristián Pospíšil, ktorí by spolu s ďalšími hráčmi zo zámoria mohli posilniť káder.povedal na utorkovej videokonferencii tréner Ramsay.Po poslednom prípravnom zápase s Českom urobil realizačný tím zmeny v kádri, výpravu opustili brankár Matej Tomek a útočníci Daniil Fominych a Andrej Kollár. Slovenskí hokejisti odohrali v príprave na svetový šampionát celkovo osem stretnutí, päťkrát vyhrali, z toho trikrát v riadnom hracom čase, tri zápasy prehrali. Teraz ich najbližšie čaká zápas až 21. mája, vo svojom otváracom zápase na MS nastúpia proti Bielorusku.uviedol obranca Adam Jánošík.Skúsený zadák má po prípravných zápasoch dobrý pocit z výsledkov i hry tímu:Spolu s Jánošíkom by mal patriť medzi defenzívne opory tímu Martin Gernát. Získal titul majstra českej extraligy s Třincom, ale získal aj skvelý individuálny úspech. Vyhlásili ho za najlepšieho obrancu súťaže.povedal 28-ročný obranca.Medzi dvojicou brankárov Július Hudáček a Branislav Konrád bude bojovať o štart v zápase na MS 23-ročný Húska.uviedol odhodlane.Menším prekvapením v nominácii je Miloš Kelemen zo Zvolena. Dvadsaťjedenročný útočník má za sebou dobrú sezónu zakončenú titulom. V 54 dueloch ročníka vrátane play off nazbieral 43 bodov za 24 gólov a 19 asistencií a vyslúžil si angažmán v kvalitnejšej súťaži. V budúcom ročníku 2021/22 bude hrať za BK Mladá Boleslav. Záverečné dva finálové duely proti Popradu v play off však neodohral, trápila ho choroba:Slováci odletia do Rigy v nedeľu, po prílete vstúpia do uzavretej "bubliny". Do odletu majú naplánovaný jeden až dva tréningy denne.