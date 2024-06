Konečná nominácia Talianska napokon aj s Barellom a Fagiolim

Konečná nominácia Talianska na ME 2024:



Brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž St. Germain), Alex Meret (SSC Neapol), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)



Obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Raoul Bellanova (FC Turín), Alessandro Buongiorno (FC Turín), Riccardo Calafiori (FC Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus Turín), Matteo Darmian (Inter Miláno), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Federico Dimarco (Inter Miláno), Federico Gatti (Juventus Turín), Gianluca Mancini (AS Rím)



Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Bryan Cristante (AS Rím), Nicolo Fagioli (Juventus Turín), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter Miláno), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (AS Rím)



Útočníci: Federico Chiesa (Juventus Turín), Stephan El Shaarawy (AS Rím), Giacomo Raspadori (SSC Neapol), Mateo Retegui (FC Janov), Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo), Mattia Zaccagni (Lazio Rím)

Rím 6. júna (TASR) - Taliansky tréner Luciano Spalletti oznámil konečnú nomináciu na júnové majstrovstvá Európy a v 26-člennom tíme úradujúcich európskych šampiónov figuruje napokon aj Nicolo Barella, ktorý vynechal utorkový prípravný zápas proti Turecku (0:0). V nominácii je aj Nicolo Fagioli, ten zasa nehral takmer celú uplynulú sezónu pre dištanc.Dvadsaťsedemročný stredopoliar Barella z Interu Miláno je kľúčový hráč Spallettiho tímu a jeho svalové problémy zjavne neboli tak vážne, aby ho pripravili o ME. Fagioli bol mierne prekvapenie už v predbežnej nominácii - dvadsaťdvaročný stredopoliar z Juventusu Turín bol suspendovaný väčšinu uplynulého ročníka v spojitosti so stávkovaním. Z rovnakého dôvodu prišiel o EURO Sandro Tonali z Newcastlu, ktorému trest stále trvá.Spomedzi štvorice brankárov sa nedostal do nominácie Ivan Provedel z Lazia Rím. Tridsaťročný hráč však pokračuje v tréningu, keďže panujú pochybnosti o kondícii náhradného brankára Alexa Mereta z Neapola. Rozhodovanie medzi obrancami zjednodušilo Spallettimu odhlásenie stopérov Francesca Acerbiho (Inter Miláno) a Giorgia Scalviniho (Atalanta). V nominácii sa tak udržal Federico Gatti z Juventusu Turín.Z útočníkov z predbežnej nominácie absentuje Riccardo Orsolini – krídelník Bologne nastúpil proti Turecku, ale Spallettiho nepresvedčil. V tomto stretnutí absolvoval reprezentačnú premiéru jeho klubový spoluhráč Riccardo Calafiori. Dvadsaťdvaročný stopér nastúpil v 84. minúte a figuruje aj v záverečnom zozname.Taliansko čaká v nedeľu ešte jeden prípravný zápas proti Bosne a Hercegovine. Na samotných ME je v pravdepodobne najnáročnejšej B-skupine. Okrem úradujúcich majstrov sú v "béčku" aj favorizovaní Španieli, Chorváti a "čierny kôň" turnaja Albánsko. Informácie priniesla agentúra Reuters.