Konečne som sa cítil sám sebou, hovorí Pogačar po vítaznej 20. etape

výsledky 20. etapy (Belfort - Le Markstein, 133,5 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:27:18 h, 2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën), 3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 4. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) všetci rovnaký čas, 5. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +7 s, 6. Warren Barguil (Fr./Arkea Samsic) +33, 7. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 8. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn-Victorious) obaja rovnaký čas, 9. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X) +50, 10. Rafal Majka (Poľ./SAE Team Emirates) rovnaký čas







celkové poradie:



1. Vingegaard 79:16:38 h, 2. Pogačar +7:29 min, 3. A. Yates +10:56, 4. S. Yates +12:23, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +12:57, 6. Bilbao +13:27, 7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +14:44, 8. Gall +16:09, 9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +23:08, 10. Rafal Majka (Poľ./SAE Team Emirates) rovnaký čas,... 104. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +25:16







bodovacia súťaž:



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 377 b, 2. Mads Pedersen (Dán./Lidl–Trek) 258, 3. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 188







súťaž vrchárov:



1. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) 105 b, 2. Gall 92, 3. Vingegaard 89

Le Markstein 22. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si v nedeľu príde pre druhý žltý dres z Tour de France v kariére. Obhajca si aj v sobotnej záverečnej horskej skúške udržal pohodlný náskok pred svojím rivalom Tadejom Pogačarom a na spečatenie triumfu mu stačí prísť v nedeľu do cieľa na Elyzejských poliach. Predposlednú etapu z Belfortu do lyžiarskeho strediska Le Markstein dlhú 133,5 km vyhral v špurte Pogačar, slovinský pretekár tímu SAE Team Emirates uspel pred Felixom Gallom (AG2R) a Vingegaardom. Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) skončil na 104. mieste s mankom 25 minút.V sobotu bola na programe posledná etapa, v ktorej sa ešte dalo bojovať o pozície v celkovom poradí. Rozhodlo sa v nej aj o držiteľovi bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára. Cyklistov čakala krátka, no náročná trasa so šiestimi stúpaniami a takmer 3500 výškovými metrami. Najťažšia porcia bola v záverečných 35 km, kde sa nachádzali dve "" Petit Ballon (9,3 km, 8,1%) a Col du Platzerwasel (7,1 km, 8,3%).Rovnako ako v piatok sa aj v sobotu išlo od úvodu naplno a situácia na čele sa neustále menila. Pred úvodným stúpaním na Ballon d´Alsace 2. kategórie to spôsobili jazdci tímu Lidl-Trek, ktorí pracovali pre lídra vrchárskej súťaže Giulia Cicconeho. Ten ich prácu zužitkoval a na vrchole získal ďalších päť bodov. Na následnom zjazde sa pelotón rozdelil na niekoľko častí. V prvej išiel líder Vingegaard, no Pogačar sa do skupiny nedostal a v druhej strácal asi 20 sekúnd. Pretekári SAE preto tvrdo pracovali, aby sa čo najskôr spojili. V zjazde prišlo aj k pádu, na zemi skončili líder Ineosu a štvrtý muž celkového poradia Carlos Rodriguez i Vingegaardov pomocník Sepp Kuss. Obaja mali krvavé šrámy po celom tele aj na tvári, no pokračovali. Pod druhým kopcom sa pelotón pospájal.Potom prišli ďalšie dve prémie 2. kategórie, na ktorých si postrážil situáciu Ciccone a získal ďalších desať bodov. Medzitým rozbehol únik mimoriadne aktívny Thibaut Pinot. Tridsaťtriročný rodák z neďalekého Lure totiž po sezóne ukončí kariéru a s poslednou Tour v domácom prostredí sa chcel rozlúčiť dobrým výkonom. K nemu sa pripojili ďalší deviati jazdci a vytvorila sa silná skupina s Cicconem, Thomas Pidcockom, Warrenom Barguilom či Mattiasom Skjelmosem. Pinot mal k sebe aj tímového kolegu Valentina Madouasa. Na etapu si však robili zálusk pretekári SAE a tak únik nepúšťali na viac ako minútu a pol. Na štvrtej prémii Col de la Schlucht 3. kategórie bol prvý opäť Ciccone a keď ju preťal, víťazoslávne udrel päsťou do vzduchu. Už mal totiž istotu, že bodkovaný dres mu nikto nezoberie. Vrchársku súťaž na Grand Tour vyhral druhýkrát v kariére, v roku 2019 sa tešil na domácom Giro d'Italia.Nasledoval dlhý zjazd a potom už len dva záverečné kopce. Na prvom sa vedúca skupina roztrhala a vpredu zostala šestica Pinot, Madouas, Pidcock, Ciccone, Barguil a Chris Harper. Zredukovaný pelotón, ktorý ťahal SAE, na nich strácal minútu a 20 sekúnd a ďaleko vzadu išli šprintéri aj so Saganom, ktorí sa odpojili už v úvode etapy. Pinot ukazoval, že miestne kopce dobre pozná a od súperov sa odpojil už päť km pred vrcholom Petit Ballonu. Na kopec prišiel s náskokom 30 s pred Pidcockom, Barguilom a Harperom za mohutného povzbudzovania desiatok tisíc fanúšikov. V technickom zjazde spadol desiaty muž celkového poradia David Gaudu, vrátil sa na bicykel, ale na pelotón strácal minútu a pol.Pinot prišiel pod záverečný kopec svojej kariéry na Tour len s malým náskokom necelých 20 sekúnd a zahodil všetku záťaž, dokonca aj rukavice. Pidcock s Barguilom však sťahovali manko a za nimi už išla hlavná skupina, v ktorej zostalo len desať pretekárov. Z nej zaútočil päť km pred vrcholom Pogačar, ale Vingegaard mu nedal ani meter priestoru a za chvíľu sa k nimi pridal ešte Felix Gall. Medzitým Pinota dobehli prenasledovateľa a jeho sen o triumfe sa rozplynul. Za svoj výkon si však zaslúžil ocenenie pre najbojovnejšieho pretekára etapy. Trio čoskoro predbehla druhá trojica s Pogačarom a Vingegaardom a kúsok za nimi bojovalo o tretie miesto v celkovom poradí ďalšie trio Adam (SAE Team Emirates) a Simon Yatesovci (Jayco-AlUla) a Pello Bilbao (Bahrajn-Victorious). Bratia medzi sebou útočili, ale po chvíli išli spolu hneď za trojicou na čele. Ťažil z toho Simon, ktorý sa posunul na 4. priečku celkovo, bronzovú si udržal jeho brat. Yatesovci navyše skvele spolupracovali a po stúpaní sa dotiahli k trojici lídrov.Tím SAE tak mal v päťčlennej skupine palebnú prevahu a najväčšiu šancu na etapový triumf. Útoky však neprišli a stavili na špurt, ktorý rozbehol Adam Yates pre Pogačara a ten v závere zdolal svojho konkurenta z celkového poradia a Galla. Dvadsaťštyriročný Slovinec si tak aspoň čiastočne napravil chuť a pripísal si jedenásty etapový triumf na Tour a druhý tento rok. V celkovej klasifikácii stratil na Vingegaarda 7:29 minúty, tretie miesto udržal pre SAE Team Emirates Adam Yates a na štvrté sa posunul jeho brat Simon.," povedal Pogačar, ktorý tak pripomenul 17. etapu, v ktorej definitívne prehral boj o žltý dres.Počas záverečnej etapy do Paríža sa už nebojuje o celkový triumf, no trasa s cieľom na Elyzejských poliach sa označuje za neoficiálne majstrovstvá sveta šprintérov.