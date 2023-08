Konečne to tam padlo, povedal Duda po prvom góle v drese Verony

Verona 27. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda bol ústrednou postavou duelu 2. kola talianskej Serie A medzi Hellasom Verona a AS Rím. Gólom a asistenciou prispel k cennému víťazstvu svojho tímu 2:1. Hellas je v neúplnej tabuľke so šiestimi bodmi na druhom mieste o skóre za AC Miláno. Duda sa strelecky presadil už v 4. minúte, keď zblízka dorazil do siete loptu po strele Filippa Terracciana.



Bol to jeho prvý gól za Hellas od príchodu z 1. FC Kolín, čakal naň 17 ligových zápasov. "Zaslúžene sme získali tri body proti náročnému súperovi, ukázali sme charakter. Víťazstvo je dielo celého kolektívu. V uplynulej sezóne som odohral za Hellas veľa zápasov, no nemohol som sa strelecky chytiť. Teraz to tam konečne padlo. Bol som v správnom čase na správnom mieste," uviedol Duda pre oficiálnu klubovú stránku Hellasu.



Domáci zvýšili náskok na konci prvého polčasu, keď Duda vysunul do rýchleho brejku Cyrila Ngongeho, ten sa uvoľnil cez súperovho obrancu a upravil na 2:0. Hostia dokázali v druhom polčase už len znížiť zásluhou Houssema Aoura. Duda hral do 71. minúty. Slovenský reprezentant verí, že Hellas bude pokračovať v nastúpenom trende.



"Musíme na sebe tvrdo pracovať. Čaká nás náročný týždeň, pretože už v piatok nastúpime v Reggio Emilia proti Sassuolu Bolo by skvelé, keby sa nám pred reprezentačnou orestávkou podarilo opäť bodovať. Serie A sa však iba rozbieha, ešte zostáva odohrať veľmi veľa stretnutí. Musíme zostať pokojní, koncentrovaní a nezaspať na vavrínoch," zdôraznil Duda.