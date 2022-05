Konferencia odprezentuje tému využívania športovej diagnostiky v praxi

Bratislava 19. mája (TASR) - Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizuje v stredu 25. mája v priestoroch Slovenského a olympijského múzea odbornú konferenciu s názvom "Využitie športovej diagnostiky v praxi". Táto téma akcentuje pozíciu športovej diagnostiky NŠC ako dôležitej súčasti efektívnej športovej prípravy nielen vrcholových športovcov, ale aj talentovaných športovcov a hobby športovcov.



Odborníci z oddelenia športovej diagnostiky a rôznych športových odvetví predstavia témy, aké sú možnosti a ponuky športovej diagnostiky, ako je prepojená športová diagnostika s praxou, či ako vyzerá jej práca v teréne. Moderátorsky konferenciu povedie doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK. Na konferencii vystúpia viacerí experti na danú problematiku - Mgr. Matej Vajda, PhD., metodik slovenskej kanoistiky a vedecký pracovník FTVŠ UK s aktívnym pôsobením v Diagnostickom centre profesora Hamara, kde sa venuje diagnostike trénovanosti a športovej vede a pôsobením ako "Performanceanalyst" na medzinárodnej úrovni pre športovcov a športové organizácie so zameraním na optimalizáciu tréningovej činnosti a maximalizáciu športového výkonu, ďalej Mgr. Milan Kováč, PhD., vedúci oddelenia športovej diagnostiky NŠC, Mgr. Ján Pavlík, PhD., ako súčasť podporného tímu VŠC DUKLA Banská Bystrica na pozícia tréner – diagnostik, Mgr. Leo Lendvorský, PhD., analytik športovej prípravy na oddelení športovej diagnostiky NŠC s najvyšším získaným vzdelaním v odbore kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom stupni. Praktickým obohatením konferencie je osobná prehliadka oddelenia športovej diagnostiky NŠC, v ktorých každý účastník môže nahliadnuť do priestorov pomáhajúcim umocňovať športové výkony.



Panelová diskusia konferencie pod vedením moderátora Mgr. Petra Lopatu, PhD. z oddelenia športovej diagnostiky NŠC prinesie odbornú analýzu na tri témy. Ich obsah priblížia traja odborníci – Mgr. David Olasz, PhD., kondičný tréner Slovenského tenisového zväzu, Mgr. Milan Kabát, PhD., kondičný hokejový tréner reprezentácie SR do 18 rokov a PaedDr. Marcel Lopuchovský, OLY, tréner atletiky z NŠC. Informácie pochádzajú z tlačovej správy NŠC.