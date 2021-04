Konferencia SFZ odsúhlasila reorganizáciu 1. dorasteneckej ligy

Bratislava 13. apríla (TASR) - V termíne 27. marca 2021 do 1. apríla sa konala konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ), vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v krajine prostredníctvom hlasovania per rollam. Hlasovacie právo využilo 83 delegátov z 86 zvolených. V programe konferencie bolo osem bodov, popri ekonomických otázkach bolo treba prijať zásadné rozhodnutia pri reorganizácii niektorých súťaží.



Ako informoval oficiálny web SFZ, delegáti konferencie svojimi hlasmi zmenili uznesenie konferencie z februára 2020 a posunuli reorganizáciu III. ligy seniorov a II. dorasteneckej ligy až na súťažný ročník 2022/2023.



Generálny sekretár SFZ Peter Palenčík predložil v zmysle stanov návrh na rozšírenie najvyššej dorasteneckej súťaže na 14 účastníkov. "Keďže SFZ svojou činnosťou napĺňa poslanie, ktorým je verejný záujem v športe a podpora i rozvoj športu mládeže, zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach, ako aj integrita športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva, najvyšší orgán nášho futbalu musel reagovať na situáciu v spoločnosti aj v hnutí. Generálny sekretár SFZ odôvodnil svoj návrh zložitou situáciou v mládežníckom futbale, pretože už v minulej sezóne nebolo z dôvodu pandemického ukončenia súťaží umožnené družstvám, umiestneným na postupových miestach, dosiahnutie maximálneho športového cieľa, ktorým je zaradenie do najvyššej súťaže. Návrh reorganizácie I. dorasteneckej ligy od sezóny 2021/2022, teda rozšírenie počtu účastníkov na 14, podporilo 76 delegátov," uviedol zväz na futbalsfz.sk.



V ekonomických bodoch konferencia schválila spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020 a spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020. Pri schvaľovaní návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021 vyjadrili niektorí delegáti odlišné stanoviská, 69 delegátov ho však podporilo a schválilo. Rozpočet spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 prešiel bez problémov.



Konferencia sa vyjadrila i k návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ v bodoch, ktoré súvisia s podstatnou zmenou v konaní o porušení antidopingových pravidiel na území Slovenskej republiky. V praxi totiž od 1. januára 2021 konanie vo veci porušenia dopingových pravidiel nevykonáva príslušná komisia národného športového zväzu, ale komisia pre konanie vo veci dopingu, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre orgány SFZ to znamená zosúladiť stanovy a disciplinárny poriadok s týmto zákonom do 30. júna 2021. S návrhom sa stotožnili všetci registrovaní delegáti. Tí zároveň súhlasili s návrhom, aby legislatívno-právne oddelenie SFZ zosúladilo klubový licenčný systém a podmienky účasti klubov v súťažiach SFZ a UEFA, rozšírený už aj o II. ligu mužov a I. ligu žien.