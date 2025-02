Konferenčná liga: Celje remizovalo s APOEL-om 2:2 v play off

prvé zápasy play off o osemfinále Konferenčnej ligy:



Molde FK - Shamrock Rovers 0:1 (0:0)



Gól: 57. Noonan, ČK: 42. Lund (Molde)







NK Celje - APOEL Nikózia 2:2 (1:1)



Góly: 2. a 59. Kučys - 32. Abagna, 70. Laifis, ČK: 73. Dvali (APOEL) po 2. ŽK







TSC Bačka Topola - Jagiellonia Bialystok 1:3 (1:1)



Góly: 28. Mboungou - 31. a 89. Imaz, 81. Pululu







Vikingur Reykjavík - Panathinaikos Atény 2:1 (1:0)



Góly: 13. Atlason, 59. Vilhjalmsson - 90.+1 Ioannidis (z 11 m)

Bratislava 13. februára (TASR) - Futbalisti NK Celje remizovali v prvom zápase play off o osemfinále Konferenčnej ligy s obhajcom cyperského titulu APOEL Nikózia 2:2. Oba góly úradujúceho slovinského majstra strelil litovský útočník Armandas Kučys.Španiel Jesus Imaz sa dvoma presnými zásahmi podpísal pod triumf Jagiellonie Bialystok na trávniku srbského tímu TSC Bačka Topola 3:1. V drese poľského majstra už neštartoval slovenský obranca Peter Kováčik, ktorý v zime zamieril z hosťovania do talianskeho Coma a do konca sezóny bude pôsobiť v Podbrezovej.V ďalšom zápase zvíťazili hráči Vikinguru Reykjavík nad Panathinaikosom Atény 2:1 a oslabené Molde podľahlo doma Shamrocku Rovers 0:1.