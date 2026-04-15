Konferenčná liga: Rayo, Šachtar či Mainz majú nakročené do semifinále
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Všetky úvodné zápasy štvrťfinále Konferenčnej ligy našli víťazov, a to s najmenej dvojgólovým náskokom. Výhodu troch zásahov k dobru majú pred štvrtkovými odvetami futbalisti Crystal Palace, Raya Vallecano i Šachtaru Doneck, o dva góly doma vyhral Mainz nad Štrasburgom. Slovensko už po vypadnutí Sparty Praha, Olomouca aj Samsunsporu nemá v súťaži hráčske zastúpenie.
Anglický Crystal Palace v Londýne vyhral 3:0 a po nedeľnom triumfe nad Newcastlom (2:1) ťahá šesťzápasovú šnúru bez prehry. Mužstvo zo Selhurst Parku má nakročené k historicky prvej semifinálovej účasti v niektorej z európskych súťaží, ale tréner Oliver Glasner pripomenul, že je dôležité zachovať si chladnú hlavu. „Toto bol prvý krok. Vždy zostávame pokorní, aj keď to bol dobrý výkon a dobrý výsledok,“ povedal po minulotýždňovom domácom víťazstve. Fiorentine hrozí po dvoch finálových prehrách a neúspešnom semifinále z vlaňajška prvýkrát vypadnutie už vo štvrťfinále. „Musíme zostať pozitívni. Je tu ešte jeden zápas doma a v takýchto súťažiach sme videli šialené veci,“ uviedol krídelník talianskeho tímu Jack Harrison podľa uefa.com.
Po víťazstve 3:0 sa v Aténach ukáže španielske Rayo Vallecano, ktoré sa rovnako ako Crystal Palace medzi najlepšou štvorkou v Európe dosiaľ nepredstavilo. „Vieme, aké ťažké to bude v Aténach, ale myslím si, že sme na takýto zápas pripravení. Musíme tam ísť vyhrať a užiť si to. Vieme, čo musíme urobiť, ak chceme písať históriu,“ konštatoval obranca Florian Lejeune. V tej istej pozícii je ukrajinský Šachtar Doneck, ktorý doma v rovnakom pomere zvíťazil nad AZ Alkmaar. „Vyhrali sme, ale prácu sme ešte nedokončili. Všetci vieme, že toto je európska súťaž a môže sa stať čokoľvek,“ poznamenal pred odvetou v Holandsku stopér Valerij Bondar.
„Iba“ dva góly bude doháňať francúzsky Štrasburg v súboji s Mainzom, úvodný duel sa skončil víťazstvom nemeckého mužstva 2:0. „V prvom zápase som videl dosť na to, aby som vedel, že môžeme domáci súboj vyhrať. Podľa mňa máme stále veľkú šancu postúpiť,“ veril kouč Štrasburgu Gary O'Neil. Francúzsky tím od prelomu tisícročí doma v európskych súťažiach neprehral ani raz a kormidelník Mainzu Urs Fischer mal pred odvetou rešpekt: „Pozrite sa, čo sa stalo Bodö/Glimt proti Sportingu. Vo futbale neexistujú žiadne záruky.“ Štvrťfinálové odvety odštartuje o 18.45 h súboj Alkmaaru so Šachtarom, zvyšné tri zápasy majú úvodný výkop o 21.00 h.
štvrťfinále Konferenčnej ligy - odvety
štvrtok 16. apríla:
18.45 AZ Alkmaar - Šachtar Doneck /prvý zápas: 0:3/
21.00 Racing Štrasburg - FSV Mainz /prvý zápas: 0:2/
21.00 AEK Atény - Rayo Vallecano /prvý zápas: 0:3/
21.00 ACF Fiorentina - Crystal Palace /prvý zápas: 0:3/
