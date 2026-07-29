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Konferenčná liga: Žilina je blízko k postupu, Staňo: Je to výzva
Futbalisti MŠK Žilina chcú potvrdiť získaný náskok 2:1 z úvodného duelu a na pôde poľského GKS Katovice vo štvrtok (20.30 h) spečatiť postup do 3. predkola Konferenčnej ligy.
Autor TASR
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Žilina 29. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina budú chcieť potvrdiť získaný náskok 2:1 z úvodného duelu a na pôde poľského GKS Katovice vo štvrtok (20.30 h) spečatiť postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Hlavný tréner „šošonov“ Pavol Staňo sa teší na dôležitý duel, v ktorom chcú Žilinčania predĺžiť svoju púť pohárovou Európou. Štyridsaťosemročný kormidelník zároveň uviedol, že práve zápasy takéhoto rangu predstavujú výzvu pre úradujúceho víťaza Slovnaft Cupu.
Žilinčania v domácom prostredí zvládli úvodný duel napriek tomu, že od 6. minúty prehrávali. Po góloch kapitána Miroslava Káčera z 29. minúty a presnom zásahu Timoteja Hranicu dve minúty po zmene strán si však vybojovali komfortnejšiu pozíciu. „Šošoni“ majú za sebou aj štart ligového ročníka, ktorý priniesol pod Dubňom mimoriadne divoký súboj s Košicami. Diváci videli osem gólov a remízu 4:4. Práve v obrannej fáze bude chcieť slovenský zástupca zlepšiť svoju hru.
„Musíme byť pozornejší v defenzíve, pretože štyri inkasované góly sú na mužstvo, ktoré chce bojovať o najvyššie priečky, jednoducho priveľa. Teší ma však, že sme zápas zvládli bez zranení. Teraz sa už všetci sústredíme na Katovice. Každý chce byť pri tom, čaká nás skvelá atmosféra a tlak z tribún, no práve takéto zápasy sú pre nás veľkou výzvou,“ uviedol Staňo po zápase s Košicami a pred stretnutím na pôde Katovíc.
Prvý duel po nútenej pauze absolvoval proti Košiciam španielsky útočník Daniel Homet Ruiz. Za polhodinu na ihrisku skóroval hneď dvakrát. „Návrat po zranení bol náročný, ale cítim sa dobre a tieto dva góly mi určite dodajú viac sebavedomia. Samozrejme, streliť štyri góly je pre fanúšikov skvelé, no zároveň sme štyri inkasovali, takže musíme ďalej pracovať hlavne na defenzívnych veciach ako celé mužstvo. Verím svojim spoluhráčom, každý zápas chceme odohrať čo najlepšie a budeme v tom pokračovať. Prepíname na Katowice, kde to bude náročné, no určite pôjdeme za postupom," poznamenal pre klubový web 27-ročný Španiel.
Štvrtkové stretnutie povedú maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Bencem Csonkom. Postupujúci narazí v 3. predkole na úspešnejšieho zo súboja medzi izraelským Hapoelom Tel Aviv a bulharským PFC Ludogorec 1945 Razgrad (prvý zápas 2:0). Zdolaný tím v európskych súťažiach skončí.
Žilinčania v domácom prostredí zvládli úvodný duel napriek tomu, že od 6. minúty prehrávali. Po góloch kapitána Miroslava Káčera z 29. minúty a presnom zásahu Timoteja Hranicu dve minúty po zmene strán si však vybojovali komfortnejšiu pozíciu. „Šošoni“ majú za sebou aj štart ligového ročníka, ktorý priniesol pod Dubňom mimoriadne divoký súboj s Košicami. Diváci videli osem gólov a remízu 4:4. Práve v obrannej fáze bude chcieť slovenský zástupca zlepšiť svoju hru.
„Musíme byť pozornejší v defenzíve, pretože štyri inkasované góly sú na mužstvo, ktoré chce bojovať o najvyššie priečky, jednoducho priveľa. Teší ma však, že sme zápas zvládli bez zranení. Teraz sa už všetci sústredíme na Katovice. Každý chce byť pri tom, čaká nás skvelá atmosféra a tlak z tribún, no práve takéto zápasy sú pre nás veľkou výzvou,“ uviedol Staňo po zápase s Košicami a pred stretnutím na pôde Katovíc.
Prvý duel po nútenej pauze absolvoval proti Košiciam španielsky útočník Daniel Homet Ruiz. Za polhodinu na ihrisku skóroval hneď dvakrát. „Návrat po zranení bol náročný, ale cítim sa dobre a tieto dva góly mi určite dodajú viac sebavedomia. Samozrejme, streliť štyri góly je pre fanúšikov skvelé, no zároveň sme štyri inkasovali, takže musíme ďalej pracovať hlavne na defenzívnych veciach ako celé mužstvo. Verím svojim spoluhráčom, každý zápas chceme odohrať čo najlepšie a budeme v tom pokračovať. Prepíname na Katowice, kde to bude náročné, no určite pôjdeme za postupom," poznamenal pre klubový web 27-ročný Španiel.
Štvrtkové stretnutie povedú maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Bencem Csonkom. Postupujúci narazí v 3. predkole na úspešnejšieho zo súboja medzi izraelským Hapoelom Tel Aviv a bulharským PFC Ludogorec 1945 Razgrad (prvý zápas 2:0). Zdolaný tím v európskych súťažiach skončí.
odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy
Arena Katovice
štvrtok 30. júla, 20.30 h
GKS Katovice - MŠK Žilina, rozhodujú: Csonka - Tóth, Bornemissza (všetci Maď.)
Predpokladané zostavy:
Katovice: Kobylak - Czerwinski, Jedrych, Klemenz - Wasilewski, Milewski, Bosch, Galan - Wedrychowski, Nowak - Škurin
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Bzdyl, Káčer, Bari - Kóša, Roginič, Iľko
Arena Katovice
štvrtok 30. júla, 20.30 h
GKS Katovice - MŠK Žilina, rozhodujú: Csonka - Tóth, Bornemissza (všetci Maď.)
Predpokladané zostavy:
Katovice: Kobylak - Czerwinski, Jedrych, Klemenz - Wasilewski, Milewski, Bosch, Galan - Wedrychowski, Nowak - Škurin
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Bzdyl, Káčer, Bari - Kóša, Roginič, Iľko