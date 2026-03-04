Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Šport

Konflikt v Iráne sťažuje irackým hráčom cestu na finále baráže

.
Žena prechádza cez takmer opustené námestie s billboardom v zadnej časti, na ktorom je portrét zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý počas americko-izraelskej vojenskej kampane v Teheráne v Iráne v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Dejiskom zápasu bude mesto Monterrey.

Autor TASR
Bagdad 4. marca (TASR) - Prebiehajúci vojenský konflikt na Blízkom východe sťažuje futbalistom Iraku cestu na finále interkontinentálnej baráže o postup na tohtoročné MS v USA, Kanade a Mexiku. Americko-izraelská vojenská operácia proti susednému Iránu totiž zapríčinila dočasné uzavretie vzdušného priestoru a viacerých ambasád. Hráči a členovia realizačného tímu sa preto nevedia dostať k vízam na vstup do Mexika, kde má Irak 31. marca odohrať finále baráže.

Dejiskom zápasu bude mesto Monterrey. Irak sa v ňom stretne s lepším z juhoamerickej dvojice Bolívia - Surinam. „Náš tréner Graham Arnold nemôže vplyvom situácie opustiť Spojené arabské emiráty. Ťažkosti máme aj pri získavaní víz do Mexika, keďže veľa ambasád je dočasne zatvorených,“ citovala z oficiálneho stanoviska Irackého futbalového zväzu agentúra AP. Zväz podľa vyhlásenia zostáva v komunikácii s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) a snaží sa o vyriešenie situácie.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?