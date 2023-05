Kongres FIS Záhrebu nevyhovel, “Vlhovej“ slalom v roku 2024 nebude

Bratislava 25. mája (TASR) - V kalendári Svetového pohára alpského lyžovania pre sezónu 2023/24 definitívne absentuje Záhreb. Alpská komisia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) na svojom zasadnutí na začiatku mája chorvátske stredisko do programu seriálu nezaradila a kongres FIS vo štvrtok protiargumentom tradičných slalomových organizátorov nevyhovel.



V chorvátskom rezorte Sljeme pri Záhrebe sa v uplynulých rokoch darilo Slovenke Petre Vlhovej. Triumfovala tam trikrát za sebou (2020, 2021, 2022). Niekoľko rokov sa tam organizovali slalomy oboch kategórií, vlani boli dva ženské.



Sezóna, v ktorej sa bude pretekať aj v slovenskom stredisku Jasná, odštartuje 28. októbra v rakúskom Söldene. Začne sa tak neskôr ako v minulosti, pre klimatické zmeny, ktoré spôsobili v uplynulom ročníku rušenia a presuny pretekov zostra hneď na štarte. Premiéra v kalendári SP čaká stredisko Obergurgl v Rakúsku, alpská veľmoc číslo jeden bude aj dejiskom budúcoročného finále. Konať sa bude v Saalbachu a podľa informácií agentúry APA by malo trvať dva týždne - v prvom sú na programe technické disciplíny, v druhom rýchlostné. Lyžiari sa po troch rokoch vrátia do bulharského Banska, ženy zavítajú po rovnakom čase do strediska Val di Fassa v Taliansku i do Jasnej. Novinkou kalendára žien sú dva preteky v obrovskom slalome v kanadskom Mont Tremblant, ktoré nahradí dejisko Lake Louise.



FIS tiež oznámila, že od roku 2028 plánuje usporiadať 16-dňové olympijské a paralympijské súťaže pod názvom FIS Games. Konať sa majú v roku, v ktorom nie sú na programe ZOH, paralympiáda ani MS. Ich súčasťou budú alpské lyžovanie, beh na lyžiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, či snoubording.