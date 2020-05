Kongres IIHF sa uskutoční 24. júna, rokuje sa aj o posunutí MS 2021

Zürich 20. mája (TASR) - Výročný kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa uskutoční mimoriadne 24. júna. Uzniesli sa na tom členovia Rady IIHF, volebné zhromaždenie sa malo pôvodne konať v závere zrušených majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Na utorňajšej videokonferencii sa zaoberali aj návrhom posunutia termínu budúcoročného šampionátu v Bielorusku a Lotyšsku, informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).



Rada IIHF počas videokonferencie pripravila súbor návrhov na schválenie pre zástupcov členských asociácií IIHF na mimoriadnom online zasadnutí. Jeden z nich je práve posunutie začiatku svetových šampionátov mužov v elitnej kategórii aj turnajov A-skupiny a B-skupiny I. divízie v roku 2021 o dva týždne v porovnaní s pôvodnými termínmi. K dôvodom patria pokračujúce dopady pandémie koronavírusu, ktoré už zasiahli do organizácie týchto podujatí. MS v Bielorusku a Lotyšsku by sa nemuseli začať 7. mája, ako bolo naplánované, ale až 21. mája. Finišovali by 6. júna.



Rada IIHF navrhla posun podujatí aj z dôvodu očakávaného neskoršieho štartu sezóny v jednotlivých súťažiach. "Zdá sa, že začiatok budúceho ročníka bude odložený v mnohých z top súťaží. Prispôsobením nášho programu chceme dať európskym ligám viac času na ukončenie klubovej sezóny," uviedol v komuniké IIHF dosluhujúci prezident IIHF René Fasel.



Vo funkcii sa zdrží pravdepodobne dlhšie. Keďže na polročnom volebnom kongrese IIHF v septembri v Petrohrade, kde mu mal pôvodne vypršať mandát, nebude možné z dôvodu cestových obmedzení zhromaždiť všetkých delegátov, Rada IIHF navrhla predĺžiť pôsobnosť súčasného prezidenta, exekutívnej zložky i ďalších komisií a pracovných skupín federácie až do polročného kongresu 2021. Termín jeho konania zverejnia neskôr.



Z dôvodu pandémie zrušila IIHF všetky šampionáty ženských reprezentácií v marci a v apríli, pričom do hry v rámci turnaja A-skupiny I. divízie MS vo francúzskom Angers nezasiahli ani Slovenky. "Prišli tak o možnosť bojovať o body do ženského rebríčka IIHF, ktorý je kľúčový pri nasadzovaní tímov do trojkolovej kvalifikácie, na ktorej konci sú zostávajúce tri miestenky na zimné olympijské hry 2022 do Pekingu. Medzinárodná federácia zatiaľ nekonkretizovala návrh, ktorý predloží na mimoriadnom kongrese. Isté však je, že finálová fáza kvalifikačných turnajov sa uskutoční až v auguste 2021, teda v rovnakom termíne ako mužské finálové turnaje aj za účasti slovenskej reprezentácie," píše sa na stránke SZĽH.



IIHF predloží aj návrh na zmenu Kontinentálneho pohára 2021. Jej súčasť je nový trojkolový eliminačný formát, ktorý odštartuje kvalifikačné kolo 16. až 18. októbra. Nasledovať bude základná fáza so 16 postupujúcimi rozdelenými do štyroch skupín. Víťaz každej bude mať právo štartovať na finálovom turnaji od 8. do 10. januára 2021.



O všetkých návrhoch Rady IIHF budú hlasovať zástupcovia členských asociácií na mimoriadnom kongrese 24. júna.



Slovenskí reprezentanti sa na budúcoročných MS predstavia v základnej A-skupine v Minsku, kde nastúpia proti Rusku, Švédsku, Česku, Švajčiarsku, Dánsku, Veľkej Británii a domácemu Bielorusku. V B-skupine v Rige sa stretnú Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan.