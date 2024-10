Koniar je spokojný s oslavou storočnice: Rekord je čerešnička

Košice 6. októbra (TASR) - Úspešne zvládnutá organizácia jubilujúceho maratónu, ale aj výrazne vylepšený ženský rekord tešili riaditeľa Medzinárodného maratónu mieru Branislava Koniara. Storočnica najstaršieho európskeho maratónu bola pre organizátorov veľká výzva a hoci definitívnu bodku dá až symbolický beh 28. októbra, už teraz sa dá hovoriť o pozitívnom hodnotení.



"Vylepšený ženský rekord je čerešnička na torte," zhrnul Koniar výsledok Keňanky Rebbecy Sirwaney Tanuiovej, ktorá vylepšila predošlé maximum o priepastných 2:56 min na 2:21:08 h.



Roky 2023 a 2024 boli na MMM spojené s oslavami storočnice. Vlani súviseli s jubilejným 100. ročníkom MMM, v súčasnosti si organizátori pripomínajú sto rokov od prvého ročníka. V súvislosti s okrúhlymi výročiami stála pred organizačným tímom výzva dôstojne osláviť dôležitý míľnik "rodinného striebra" košického športu. "Vlani sme mali veľké obavy z nárastu účastníkov. Boli sme veľmi opatrní s plánovaním štartov, sektormi a cieľovým servisom. Napokon sme to zvládli a počas tohto roku sme boli pokojnejší, pretože sme už vedeli, do čoho ideme. Všetky sprievodné aktivity boli obrovská výzva, ale aj záťaž. Vlani sme išli do Štrasburgu, tentoraz do Paríža. Okrem toho tu boli vlani murálne maľby, Posol mieru, tento rok pribudla kniha či film. Nabrali sme si na plecia naozaj veľa, ale dokázali sme zladiť športový program so spoločenskou časťou. Zatiaľ nám vyšlo asi všetko," uviedol Koniar.



Záujem štartovať na druhom z jubilejných ročníkov bol enormný a organizátori museli už v júli zastaviť registráciu na čísle 17-tisíc. Na trati sa predstavili bežci z viac než 60 krajín. "Aj tento rok sme sa snažili posunúť podmienky pre bežcov. Detaily na občerstvovacích staniciach ako rozmiestnenie stolov či označenie vlastných fliaš sa zdajú ako drobnosti, no ak sa načítajú desatinky sekúnd na každom bode, na ktorom by sa niečo dalo stratiť, tak sú z toho zaujímavé čísla. V detailoch je ukrytý konečný úspech. Zdá sa, že sme to aj tento rok zvládli. Je to však výsledok know-how a skúseností nášho tímu, ktorý nerobí fatálne chyby a drobnosti sa snaží odstraňovať za pochodu. Veľmi spokojní sme aj s počasím. Predpovede sa počas týždňa menili každé 2-3 dni. Ráno bolo ideálne počasie, potom sa mierne zdvihol vietor, ale s tým sa musí počítať," zhodnotil Koniar.



Samotné preteky ponúkli pútavé dianie v súbojoch o víťazov mužskej i ženskej kategórie. V tom o titul majstra Slovenska napokon triumfoval Martin Rusina, ktorý mal pred Marekom Hladíkom náskok 2:39 min. Práve oni dvaja dlho bežali na trati v skupinke s Tanuiovou a Jackline Cheronovou, ktoré sa popasovali o ženský triumf. "To bolo veľmi zaujímavé. Napokon si všetci vzájomne pomohli a diváci ich všetkých hnali až do cieľa. Vzájomná spolupráca priniesla osoh pre všetkých," konštatoval Koniar, ktorý ocenil výkon najlepších Slovákov Rusinu a Veroniky Páleníkovej, ktorá časom 2:44:44 potvrdila pozíciu slovenskej favoritky. "Dlho som veril, že Tibor Sahajda ustojí záverečné týždne prípravy a bude štartovať na MMM. Pomohli sme mu so štartom v Seville, potom mal zdravotné problémy, po ktorých sa vrátil. Na polmaratóne v Košiciach si spravil výborný osobný rekord, no napokon nemohol štartovať na MMM. Videli sme však Martina Rusinu, ktorý odkrojil niekoľko minút zo svojho rekordu. Výborne bežala aj Veronika Páleníková, ktorá bežala veľmi dobre. U týchto dvoch bežcov je aj vzhľadom na ich vek náznak, že môžu znamenať určitý pokrok pre slovenský maratón," povedal Koniar.



Pre organizátorov sa MMM ešte neskončil, stane sa tak až koncom októbra. Bodkou za oslavami stého výročia od prvého štartu na košickom maratóne bude symbolický beh. Uskutoční sa v pondelok 28. októbra a povedie z Turne nad Bodvou do Košíc. Pred sto rokmi prišla do cieľa osmička vytrvalcov a toto číslo sa po sto rokoch symbolicky zvýši. "Ešte nevypíname motory, ideme ďalej. Predsavzali sme si, že sa patrí poriadne osláviť stovku. V pondelok 28. októbra budeme na miestach, ktoré pre maratón v Košiciach veľa znamenajú a to v mieste prvého štartu v Turni nad Bodvou. Bude to zahŕňať stretnutie s občanmi tejto obce i so starostom. Na symbolickom behu z Turne do Košíc, rovnako ako pred sto rokmi od 12.20 h, pobeží osmička bežcov. My k nim však napokon pridáme ešte jednu bežkyňu a verím, že v cieli bude päť žien a štyria muži," prezradil Branislav Koniar.