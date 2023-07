Koniec Kyrgiosa sa blíži: Pre alkohol a párty sa cítim na 57 rokov

Melbourne 29. júla (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios uviedol, že najneskôr do piatich rokov ukončí svoju aktívnu kariéru. Podľa vyjadrení pre portál Ultimate Tennis Showdown jeho telo trpí následkami nadmerného pitia alkoholu účastí na večierkoch.



Dvadsaťosemročný hráč odohral tento rok iba jeden zápas po tom, čo ho operácia kolena vyradila z účasti z Australian Open. Na poslednú chvíľu sa odhlásil z Wimbledonu. Na základe týchto problémov odpovedal na otázky o svojej budúcnosti. Jedna znela, či bude hrať dobre aj po tridsiatke ako Novak Djokovič. "Žiadna šanca. V žiadnom prípade nebudem hrať dlhšie ako do 33 rokov. Sľubujem vám, že potom ma už nikdy neuvidíte," uviedol kontroverzný Austrálčan.



Dodal, že o skoršom konci uvažuje nielen pre veľkú pracovnú vyťaženosť a pre svoje vlastné aktivity mimo kurtu. "Starnem. Mám 28 rokov. Áno, nie je to veľa, ale všetko to pitie a párty na mne zanechalo stopy. Cítim sa, ako keby som mal 57 rokov.“



Kyrgios už predtým hovoril o konci kariéry, odísť do športového dôchodku chcel hneď, ako si na kurte splní jeden zo svojich najväčších snov. "Dúfam, že sa mi podarí vyhrať grandslam a potom môžem ísť do dôchodku," povedal v decembri minulého roka, mesiac po prehre s Djokovičom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone. V januári tohto roku povedal, že zápasí s nedostatkom oddanosti, ktorá je potrebná na hranie tenisu na najvyššej úrovni.