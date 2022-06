Koniec pred bránami semifinále, Slováci prehrali s Azerbajdžanom 0:1

ME štvrťfinále:

Slovensko - Azerbajdžan 0:1 (0:0)

Gól: 42. Alizada (z pok. kopu). ŽK: Ďuráči, Kuhajdík, Pella - Alizada, Narmanov, ČK: Isajev (Azer.) po 2. ŽK. Rozhodovali: Croc (Tal.), Kubečka, Šik (obaja ČR), Serdarevič (ČH)



Slovensko: Kapraľ, Pella – Kuhajdík, Mikluš, Beliš, Gere, Janič, Ďuráči, Rožník, Buchel, Dzíbela, Brestovanský, Paukner

Azerbajdžan: Karimi, Hasan-Zada – Babajev, Narmanov, Maharramli, Alizada, Zejnalov, Soltanov, Mammadov, Hamzajev, Borisov, Rzajev, Isajev, Karimov, Amirjanov

Košice 9. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali vo štvrťfinále ME v Košiciach s Azerbajdžanom 0:1 a šampionát sa pre nich skončil. Jediný gól štvrtkového zápasu strelil v 42. minúte z pokutového kopu Elvin Alizada. Pre Slovákov to bola jediná prehra na turnaji.Hráči Azerbajdžanu postúpili do piatkového semifinále, kde ich čakajú Kazachovia, ktorí zdolali Maďarsko 4:3 po penaltách. Do semifinále postúpili aj Bulhari, ktorí si poradili s Francúzskom 3:1. V súboji o finále narazia na víťaza večerného zápasu (22.00) Rumunsko - Česko.Prvý polčas priniesol bezgólové skóre, ale bližšie ku gólu boli hráči Azerbajdžanu. Už v 1. minúte Isajev neprekonal Pellu, ktorý v prvom polčase viackrát podržal slovenský tím. Domáci sa dlho nevedeli dostať do gólovej príležitosti a brankár Azerbajdžanu riešil v prvom polčase iba menej nebezpečné situácie.Duel vygradoval v druhom dejstve, v ktorom pribudlo zaujímavých situácií, emócií, kariet a aj nervozity. Slováci zvýšili aktivitu, ale naďalej hrozil aj súper, ktorého koncentrovaný výkon s minimom chýb bol veľká prekážka pre domácich. Rozhodujúci moment zápasu priniesla 42. minúta, v ktorej brankár Pella inkasoval vôbec prvý gól na šampionáte. Penalte, ktorú strelou do brankárovho protipohybu zužitkoval Aliazada, predchádzali faul a mohutné protesty domáceho tímu. Ten sa po inkasovanom góle zmobilizoval, no časté kúskovanie hry ovplyvnilo záverečnú snahu. V nadstavenom čase mali šance Dzíbela aj Brestovanský, ale nedokázali skórovať.Maďarsko - Kazachstan 3:4 (1:1, 0:0)Francúzsko - Bulharsko 1:3 (0:1)