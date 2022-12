Koniec sna pre Maroko. Francúzi sú druhí finalisti po víťazstve 2:0

Marcus Thuram, a Achraf Dari v semifinálovom zápase Francúzsko - Maroko na MS vo futbale 14. decembra 2022 v katarskom meste Chaur. Foto: TASR/AP

MS semifinále:

Francúzsko - Maroko 2:0 (1:0)



Góly: 5. T. Hernandez, 79. Kolo Muani. Rozhodovali: Ramos – Morin, Hernández (všetci Mex.), ŽK: Boufal, 68.294 divákov.



Francúzsko: Lloris – Kounde, Varane, Konaté, Hernandez – Tchouameni - Griezmann, Fofana – Dembele (79. Kolo Muani), Giroud (65. Thuram), Mbappe

Maroko: Bono – Dari, Saiss (21. Amallah, 78. Ez Abde), El Yamiq - Hakimi, Ounahi, Amrabat, Mazraoui (46. Attiat-Allah) - Ziyech, En Nesyri (66. Hamdallah), Boufal (67. Aboukhlal)

Al Chor 14. februára (TASR) - Futbalisti Francúzska sa stali druhými finalistami MS v Katare. V stredajšom semifinále zdolali Maroko 2:0 gólmi Thea Hernandeza a Randala Kolo Muaniho. V nedeľnom finále nastúpia obhajcovia titulu o 16.00 SEČ proti Argentíne, ktorá v utorok zdolala Chorvátsko 3:0. O bronz sa stretnú v sobotu v rovnakom čase Chorvátsko a Maroko.Francúzi vykročili za postupom rýchlym gólom v 5. minúte, keď Hernandez využil ich prvú gólovú príležitosť. Maročania predviedli v prvom aj druhom polčase viacero ofenzívnych akcií, ale nedotiahli ich do gólového konca. V 79. minúte uzavrel skóre striedajúci Kolo Muani.V úvodných minútach boli viac pri lopte Maročania, ale z rýchleho gólu sa tešili Francúzi. Akciu v 5. minúte začal Varane, ktorý na pravej strane vysunul Griezmanna. Po jeho spätnej prihrávke sa k strele dostal Mbappe, ktorému obrana Maroka venovala priveľa pozornosti a odrazenú loptu poslal zo vzduchu do bránky Hernandez. Maročanom to neubralo na ofenzívnom odhodlaní a v 10. minúte Ounahi strelou k pravej žrdi poriadne natiahol francúzskeho brankára Llorisa. V 17. minúte bol blízko k druhému gólu Francúzov Giroud, ktorý sa na ľavej strane dostal za obranu Monaka, no ľavačkou v rýchlosti trafil iba do bližšej žrde. Do konca prvého polčasu postupne pribúdali francúzske príležitosti, ktoré vyplynuli z ich rastúcej sebaistoty. V 36. minúte Mbappe neskóroval po šprintérskom súboji a gól nepadol ani z pokusu Girouda. Krátko pred prestávkou sa po rohovom kope dostal k efektným nožničkám El Yamiq, no Lloris jeho strelu vyrazil..Po zmene strán sa Maročania snažili o ofenzívu, ktorá vyústila do závaru v 54. minúte. Attiat-Allah však v sľubnej šanci zvnútra šestnástky neuspel. Maročania sa aj v druhom polčase vedeli pomerne jednoducho dostať po šestnástku, no pred ňou už narážali na nahustený priestor a neustále francúzske brejkové hrozby. Randal Kolo Muani prišiel na ihrisko v 79. minúte a okamžite sa zapojil do akcie, ktorá dala Francúzom postupovú definitívu. Maročania nedokázali narušiť kombinačnú ofenzívnu akciu súpera, keď Fofana vyviezol loptu, posunul ju Mbappemu, ktorý si ju vymenil s Thuramom, v šestnástke sa nenechal odzbrojiť viacerými hráčmi a strieľanou prihrávkou našiel nepokrytého Kolo Muaniho - 2:0. Maročanov to nepoložilo a naďalej sa snažili zvrátiť výsledok. Viacero ich striel zblokovala francúzska obrana a gólom sa neskončila ani situácia z 5. minúty nadstaveného času, keď po Ounahiho strele zachránil na bránkovej čiare Kounde.