< sekcia Šport
Koniec Turnbullovej série, Žilina na čele o skóre pred Nitrou
Na východe Slovenska sa hrali dve derby, pričom v oboch uspeli domáce tímy.
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Hokejisti Žiliny si udržali pozíciu lídra Tipsport ligy aj po nedeľňajšom 15. kole. Vlci zvíťazili nad Banskou Bystricou 4:3 po predĺžení a sú vďaka lepšiemu skóre na čele pred Nitrou, ktorá zdolala Liptovský Mikuláš na jeho ľade 5:2.
Potrebné dva body Žiliny na udržanie si líderskej pozície zariadil v predĺžení duelu Ryder Korczak. Výraznú zásluhu na víťazstve svojho tímu mal aj dvojgólový 18-ročný útočník Jakub Dubravík. Na strane hostí nepredĺžil bodovú sériu Carter Turnbull, ktorý získal bod v 14. zápasoch za sebou, no v tom pätnástom sa pod Dubňom jeho bodová žatva skončila.
Nitra rozhodla o siedmom víťazstve na ľade hostí za sebou v štyrmi gólmi v druhej tretine. Vicemajster uplynulého ročníka našiel premožiteľa iba raz z predošlých 13 súbojov.
Darí sa aj Slovanu Bratislava, ktorý zdolal Zvolen 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal kapitán „belasých“ Tomáš Marcinko.
Na východe Slovenska sa hrali dve derby, pričom v oboch uspeli domáce tímy. Košičania si poradili s Popradom v pomere 6:3, Michalovce uspeli proti Spišskej Novej Vsi po výsledku 4:3.
Potrebné dva body Žiliny na udržanie si líderskej pozície zariadil v predĺžení duelu Ryder Korczak. Výraznú zásluhu na víťazstve svojho tímu mal aj dvojgólový 18-ročný útočník Jakub Dubravík. Na strane hostí nepredĺžil bodovú sériu Carter Turnbull, ktorý získal bod v 14. zápasoch za sebou, no v tom pätnástom sa pod Dubňom jeho bodová žatva skončila.
Nitra rozhodla o siedmom víťazstve na ľade hostí za sebou v štyrmi gólmi v druhej tretine. Vicemajster uplynulého ročníka našiel premožiteľa iba raz z predošlých 13 súbojov.
Darí sa aj Slovanu Bratislava, ktorý zdolal Zvolen 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal kapitán „belasých“ Tomáš Marcinko.
Na východe Slovenska sa hrali dve derby, pričom v oboch uspeli domáce tímy. Košičania si poradili s Popradom v pomere 6:3, Michalovce uspeli proti Spišskej Novej Vsi po výsledku 4:3.
Tipsport liga - 15. kolo:
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Góly: 22. Takáč, 29. Pecararo (Marcinko, O´Connor), 52. Peterek (Varga, Acolatse), 61. Marcinko – 25. Jääskeläinen (Cassels, Kaspick), 26. Kukos (Lunter, Wesley), 58. Kudrna (Valach). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Gegáň, Stanzel, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše Elson a Brejčák 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5068 divákov.
Slovan: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Shinnimin, Elson, Pecararo – Bondra, Peterek, Jendek – Petriska, Solenský, Kukumberg
Zvolen: Kantor - Beňo, Wesley, Kowalczyk, Valach, Brejčák, Kobolka – Macek, Šramaty, Marcinek – Kaspick, Cassels, Jääskeläinen – Hecl, Zuzin, Kudrna – Kukos, Fekiač, Lunter
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly: 13. Krajčovič (Šiška), 16. Bezúch (Baptiste, Varone), 34. Lapšanský (Starosta, Vitolinš) - 27. Fejes (Kozák, Ullman). Rozhodcovia: Klejna, Konc ml. - Vyšný, Hercog, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1782 divákov.
Trenčín: Junca – Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Goljer, Starosta, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Bezúch – Bellerive, Krajč, Ahl – Dudáš, Vitolinš, Lapšanský – Krajčovič, Šiška, Hudec
Prešov: Janus – Ullman, Novota, MacDougall, Semaňák, Hain, Kozák – Fejes, Rapuzzi, Avtsin – Bačo, Rockwood, Giľák – Chalupa, Suja, Jokeľ – Valigura, Paločko, Štetka
HC Košice - HK Poprad 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly: 4. Lamper (Bučko), 7. Krivošík (Jellúš), 27. Krivošík (Plochotnik, Jellúš), 48. Petráš (Repčík), 53. Havrila (A. Bartoš, Šedivý), 56. Jellúš (Krivošík, Rosandič) - 5. Majdan (Šotek, Kotvan), 13. Šotek (Majdan, Fereta), 55. Calof (Nauš, Cracknell). Rozhodcovia: Novák, Hronský - Jurčiak, Tichý, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2941 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Repčík, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Kohút, Liščinský
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Kotvan, Fereta, Nemčík - Calof, Cracknell, Bracco - Výhonský, Suchý, Nauš - Šotek, Urbánek, Majdan - Gabor, Kundrik, Stanček
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 3. Spodniak (Martel, Welsh), 13. Fominych (Svitana), 22. Lichanec (Meliško, Fominych), 58. Svitana (Lichanec, Matta) - 4. Viedenský (Archambault, Belluš), 8. Viedenský (Turanský, Archambault), 24. Giroux (Rapáč). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Pribula, Staššák, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše: Laferriere (Sp. Nová Ves) 5+DKZ za krošček, presilovky a oslabenia: 0:0, 1271 divákov.
Michalovce: Borák - Bindulis, Welsh, Marcinko, Lindelöf, Macejko, Meliško, Roman, Stripai - Martel, Roy, Spodniak - Varga, Kytnár, Virtanen - Svitana, Lichanec, Fominych - Matta, Faith, Stahoň
Spišská Nová Ves: Godla – Romaňák, Tychonick, Belluš, Ališauskas, Groch, Barcík, Tóth – Laferriere, Giroux, Rapáč -Turanský, Viedenský, Archambault - Džugan, Bortňák - Števuliak, Vartovník, Drábek - Frankovič
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
Góly: 34. Sukeľ (Ferkodič, Fekiač), 43. Tritt (Ibragimov, Fekiač) – 6. Osburn (Mezei, Krištof), 26. Osburn (Krištof, Paulovič), 27. Lacka (Čederle), 32. Jackson (Bubela, Osburn), 36. Čederle (Lacka). Rozhodcovia: Výleta, Goga - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 896 divákov
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (29. Surák) – Robertson, Lalík, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Uhrík, Vojtech – Ibragimov, Tritt, Kotvan – Nespala, Vankúš, Šandor
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Molnár – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Chrenko, Nemec
Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 pp (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 20. Ranford (Diakov, Holenda), 42. Dubravík (Juščák, Baláž), 45. Dubravík (Chicoine, Korczak), 64. Korczak (Ranford) – 1. Šoltés (Kukuča, Gron), 42. Myklucha (Faith, Galipeau), 54. Kukuča (Lee, Messner). Rozhodcovia: Baluška, Crman - Knižka, Orolin, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3695 divákov
Žilina: Rychlík – Rajnoha, Gachulinec, Chicoine, Korenčik, Diakov, Holenda, Urdák – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Dubravík, Baláž, Juščák – Koyš, Dej, Vašaš
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Zeleňák, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Jasenec, Messner, Ondrušek
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Góly: 22. Takáč, 29. Pecararo (Marcinko, O´Connor), 52. Peterek (Varga, Acolatse), 61. Marcinko – 25. Jääskeläinen (Cassels, Kaspick), 26. Kukos (Lunter, Wesley), 58. Kudrna (Valach). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Gegáň, Stanzel, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše Elson a Brejčák 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5068 divákov.
Slovan: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Shinnimin, Elson, Pecararo – Bondra, Peterek, Jendek – Petriska, Solenský, Kukumberg
Zvolen: Kantor - Beňo, Wesley, Kowalczyk, Valach, Brejčák, Kobolka – Macek, Šramaty, Marcinek – Kaspick, Cassels, Jääskeläinen – Hecl, Zuzin, Kudrna – Kukos, Fekiač, Lunter
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly: 13. Krajčovič (Šiška), 16. Bezúch (Baptiste, Varone), 34. Lapšanský (Starosta, Vitolinš) - 27. Fejes (Kozák, Ullman). Rozhodcovia: Klejna, Konc ml. - Vyšný, Hercog, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1782 divákov.
Trenčín: Junca – Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Goljer, Starosta, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Bezúch – Bellerive, Krajč, Ahl – Dudáš, Vitolinš, Lapšanský – Krajčovič, Šiška, Hudec
Prešov: Janus – Ullman, Novota, MacDougall, Semaňák, Hain, Kozák – Fejes, Rapuzzi, Avtsin – Bačo, Rockwood, Giľák – Chalupa, Suja, Jokeľ – Valigura, Paločko, Štetka
HC Košice - HK Poprad 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly: 4. Lamper (Bučko), 7. Krivošík (Jellúš), 27. Krivošík (Plochotnik, Jellúš), 48. Petráš (Repčík), 53. Havrila (A. Bartoš, Šedivý), 56. Jellúš (Krivošík, Rosandič) - 5. Majdan (Šotek, Kotvan), 13. Šotek (Majdan, Fereta), 55. Calof (Nauš, Cracknell). Rozhodcovia: Novák, Hronský - Jurčiak, Tichý, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2941 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Repčík, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Kohút, Liščinský
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Kotvan, Fereta, Nemčík - Calof, Cracknell, Bracco - Výhonský, Suchý, Nauš - Šotek, Urbánek, Majdan - Gabor, Kundrik, Stanček
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 3. Spodniak (Martel, Welsh), 13. Fominych (Svitana), 22. Lichanec (Meliško, Fominych), 58. Svitana (Lichanec, Matta) - 4. Viedenský (Archambault, Belluš), 8. Viedenský (Turanský, Archambault), 24. Giroux (Rapáč). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Pribula, Staššák, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše: Laferriere (Sp. Nová Ves) 5+DKZ za krošček, presilovky a oslabenia: 0:0, 1271 divákov.
Michalovce: Borák - Bindulis, Welsh, Marcinko, Lindelöf, Macejko, Meliško, Roman, Stripai - Martel, Roy, Spodniak - Varga, Kytnár, Virtanen - Svitana, Lichanec, Fominych - Matta, Faith, Stahoň
Spišská Nová Ves: Godla – Romaňák, Tychonick, Belluš, Ališauskas, Groch, Barcík, Tóth – Laferriere, Giroux, Rapáč -Turanský, Viedenský, Archambault - Džugan, Bortňák - Števuliak, Vartovník, Drábek - Frankovič
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
Góly: 34. Sukeľ (Ferkodič, Fekiač), 43. Tritt (Ibragimov, Fekiač) – 6. Osburn (Mezei, Krištof), 26. Osburn (Krištof, Paulovič), 27. Lacka (Čederle), 32. Jackson (Bubela, Osburn), 36. Čederle (Lacka). Rozhodcovia: Výleta, Goga - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 896 divákov
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (29. Surák) – Robertson, Lalík, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Uhrík, Vojtech – Ibragimov, Tritt, Kotvan – Nespala, Vankúš, Šandor
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Molnár – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Chrenko, Nemec
Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 pp (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 20. Ranford (Diakov, Holenda), 42. Dubravík (Juščák, Baláž), 45. Dubravík (Chicoine, Korczak), 64. Korczak (Ranford) – 1. Šoltés (Kukuča, Gron), 42. Myklucha (Faith, Galipeau), 54. Kukuča (Lee, Messner). Rozhodcovia: Baluška, Crman - Knižka, Orolin, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3695 divákov
Žilina: Rychlík – Rajnoha, Gachulinec, Chicoine, Korenčik, Diakov, Holenda, Urdák – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Dubravík, Baláž, Juščák – Koyš, Dej, Vašaš
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Zeleňák, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Jasenec, Messner, Ondrušek
tabuľka:
1. Žilina 15 10 2 1 2 54:32 35
2. Nitra 15 10 2 1 2 51:34 35
3. Slovan 15 6 6 2 1 61:44 32
4. Košice 15 8 0 4 3 53:34 28
5. B. Bystrica 15 8 1 2 4 52:37 28
6. L. Mikuláš 15 5 3 2 5 46:50 23
7. Trenčín 15 4 2 4 5 33:37 20
8. Zvolen 15 4 2 3 6 49:48 19
9. Spišská N. Ves 15 5 1 0 9 34:49 17
10. Michalovce 15 3 2 1 9 38:54 14
11. Poprad 15 2 1 2 10 39:56 10
12. Prešov 15 3 0 0 12 26:61 9
1. Žilina 15 10 2 1 2 54:32 35
2. Nitra 15 10 2 1 2 51:34 35
3. Slovan 15 6 6 2 1 61:44 32
4. Košice 15 8 0 4 3 53:34 28
5. B. Bystrica 15 8 1 2 4 52:37 28
6. L. Mikuláš 15 5 3 2 5 46:50 23
7. Trenčín 15 4 2 4 5 33:37 20
8. Zvolen 15 4 2 3 6 49:48 19
9. Spišská N. Ves 15 5 1 0 9 34:49 17
10. Michalovce 15 3 2 1 9 38:54 14
11. Poprad 15 2 1 2 10 39:56 10
12. Prešov 15 3 0 0 12 26:61 9