Konrád na MS do Fínska nepôjde, v reprezentácii ešte skončiť nechce

Bratislava 11. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád vynechá majstrovstvá sveta vo Fínsku. Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu a opora extraligového Olomouca to potvrdil v podcaste "Z voleja" pre český portál idnes.cz.



Po vážnom zranení krku sa chce čo najlepšie pripraviť na novú sezónu a stále podstupuje rekonvalescenciu. "To zranenie bolo dosť vážne. Rekonvalescencia stále trvá. Poškodené nervy sa hoja veľmi dlho, niekedy až tri roky. Robím maximum, aby si oddýchla hlava, chodím na Vojtovu metódu. Verím, že do začiatku sezóny to bude čo najlepšie," povedal 34-ročný brankár, ktorý podpísal s Olomoucom predĺženie zmluvy o tri roky.



Minulý rok ho v poslednom prípravnom zápase pred sezónou proti Hradci Králové trafila do krku korčuľa Petra Koukala. Mal prerezané svaly, našťastie korčuľa minula tepnu. Následky zranenia pociťuje doteraz, ale na februárových ZOH už stál v bránke v prvom súboji proti Fínom. "Cítil som podporu od realizačného tímu, volali mi, že kedy už budem v poriadku, že som mnou počítajú, že mám šancu ísť na olympiádu. Bral som to tak, že aj keď by som išiel len ako trojka, tak je to výborné. Snažil som sa vrátiť k hokeju, som rád, že sa mi to podarilo," dodal účastník štyroch MS, ktorý reprezentačnú kariéru nekončí: "Keď budem v poriadku a všetko pôjde ako má, nechávam to otvorené."