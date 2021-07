Konrad vyhral 16. etapu Tour de France, Pogačar je naďalej v žltom

Výsledky 16. etapy (Pas de Case – Saint-Gaudins, 169 km):



1. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) 4:01:59 h

2. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrajn–Victorious)

3. Michael Matthews (Aus./Team BikeExchange)

4. Pierre-Luc Périchon (Fr./Cofidis)

5. Franck Bonnamour (Fr./B&B Hotels p/b KTM)

6. Alex Aranburu (Šp./Astana – Premier Tech) všetci +42 s

7. Toms Skujiš (Lot./Trek–Segafredo)

8. Jan Bakelants (Belg./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +45

9. David Gaudu (Fr./Groupama–FDJ) +47

10. Lorenzo Rota (Tal./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +1:03 min.

Saint Gaudens 13. júla (TASR) - Rakúsky cyklista Patrick Konrad z tímu Bora-Hansgrohe zvíťazil v 16. etape 108. ročníka Tour de France. Na druhom mieste prišiel do cieľa so 42 sekundovou stratou Talian Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), ktorý uspel v záverečnom súboji s Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Team BikeExchange). V žltom drese lídra priebežného poradia naďalej zostal Slovinec Tadej Pogačar.Konrad je tretí Rakúšan s etapovým víťazstvom na Tour de France. Na ceste za ním vyhral tri vrchárske prémie, pričom od prenasledovateľov sa odpútal 30 km pred cieľom. Pre 29-ročného Konrada, ktorý v júni vyhral majstrovstvá Rakúska, ide po 2. mieste v sobotňajšej 14. etape o najlepší výsledok na TdF.Po pondelňajšom druhom a zároveň poslednom voľnom dni čakal na pretekárov kopcovitý profil so štyrmi kategorizovanými stúpaniami. Trasa z Pas de la Case v Andore do francúzskeho Saint-Gaudens mala 169 km.V úvode pretekov sa osamostatnil Dán Kasper Asgreen, ktorý si vypracoval polminútový náskok. Pretekárov spočiatku trápilo chladné počasie a Asgreen si dlho udržiaval viac než minútový náskok. Približne 118 km sa na lídra dotiahli Michal Kwiatkowski a Mattio Cattaneo. Krátko na to sa dostal na čelo aj Tadej Pogačar, ale jeho vedenie nemalo dlhé trvanie a ďalej pokračoval v hĺbke hlavnej skupiny. Päť bodov za prvú vrchársku prémiu Col de Port (2 kategória, 11,4 km, sklon 5,1 %) získal Cattaneo pred Asgreenom a Kwiatkowskim.Pri zjazde z kopca sa pelotón dotiahol na trojicu v úniku. Priebežný líder bodovacej súťaže Mark Cavendish stratil kontakt s hlavnou skupinou pri stúpaní do kopca. Rýchlostná prémia prišla 84 km pred cieľom a plný počet 20 bodov v nej získal Belgičan Jan Bakelants pred Francúzom Fabienom Doubeyom (17) a Dánom Christopherom Juul-Jensenom (15). Pelotón po šprintérskej prémii zvoľnil tempo a náskok trojice na čele Bakelants, Doubey a Juul-Jensen sa postupne zvyšoval. Aj 70 km pred cieľom mal pelotón skôr mierne tempo a na unikajúcu trojicu mal 5-minútové manko. Vrchársku prémiu Col de la Core (1 kategória, 13,1 km, sklon 6,6 %) vybojoval Konrad (10 bodov), pred Bakelantsom (8) a Doubeyom (6).Pred pelotónom, ktorý mal 50 km pred cieľom manko 7 minút, sa sformovali dve skupiny. Pred stúpaním na kopec 2. kategórie Col de Portet-d'Aspet sa odpútal Konrad. Tempo s ním držali Doubey, David Gaudu a Sonny Colbrelli. Konrad napokon získal na Col de Portet-d´Aspe (2 kategória, 5,4 km, sklon 6,9 %) 5 bodov pred Gauduom a Colbrellim. Rakúšan ešte v zjazde zvýšil svoj náskok, 15 km pred cieľom mali jeho prenasledovatelia minútové manko. Suverénny Konrad bral jediný možný bod aj za krátke stúpanie na Cote d´Aspret-Sarrat (4 kategória, 0,8 km, sklon 8,4 %). Za ním sa v závere rozpútal súboj o 2. miesto.V stredu je na programe 17. etapa s dĺžkou 178 km. Povedie z Muretu do Col du Portet.