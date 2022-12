Kontos zažiaril 6 bodmi v deň 29. narodenín: Moja peňaženka zaplače

Banská Bystrica 7. decembra (TASR) - Ideálnu hokejovú oslavu 29. narodenín absolvoval Kanaďan Kristoff Kontos. Víťazstvo Banskej Bystrice na ľade Spišskej Novej Vsi 7:2 režíroval šiestimi kanadskými bodmi. Za najlepší individuálny výkon doterajšieho priebehu extraligovej sezóny ďakoval spoluhráčom, pričom tušil, že tímový pokladník mu to poriadne spočíta. "Myslím si, že moja peňaženka zaplače," konštatoval s úsmevom.



Pre banskobystrických "baranov" bolo víťazstvo v Spišskej Novej Vsi druhé po sebe. Dva trojbodové zápisy za sebou dosiahli prvýkrát v sezóne a v tabuľke poskočili na 8. miesto pred Trenčín. "Pre nás je zisk troch bodov v druhom zápase v krátkom slede, navyše proti súperovi, ktorý je pred nami, veľká morálna vzpruha. Taktiež nám to dodá sebavedomie, momentálne prežívame skvelé pocity," citovala Kontosa oficiálna webstránka banskobystrického klubu.



Hostia na Spiši prehrávali od 34. sekundy, keď novica v ich bránke Jakuba Sedláčeka prekonal napokon dvojgólový Juraj Majdan. V druhej tretine však dostali hru pod kontrolu, otočili na 4:1 a ďalšie góly pridali v závere druhej časti. Kontos pridal k prvému extraligovému hetriku tri primárne asistencie. "Sú to určite najlepšie hokejové narodeniny. Nemyslím si, že som v minulosti zažil niečo podobné. Vďačím za to spoluhráčom, predovšetkým za prihrávky za obranu a za dorážky. Takéto niečo sa nestáva často, je to úžasné," konštatoval Kontos. Stal sa po troch rokoch prvým hráčom, ktorý nazbieral 6 bodov v jednom zápase. Pred ním to dokázal Marcel Haščák, ktorý mal 19. novembra 2019 bilanciu 4+2 pri víťazstve Košíc nad Liptovským Mikulášom 8:0.



Kontos mal pred zápasom v Spišskej Novej Vsi na konte iba 3 góly (a 6 asistencií) v 22 zápasoch a za sebou sériu šiestich stretnutí bez bodu. Na štvrtý gól v sezóne čakal 12 zápasov. Zároveň sa stal šiestym hráčom, ktorý strelil hetrik v prebiehajúcej sezóne. Predtým sa to podarilo aj Tomášovi Zigovi (Slovan Bratislava), Lukášovi Handlovskému (L. Mikuláš), Benovi Johnsonovi (Nové Zámky) a Marošovi Jedličkovi (Zvolen). "Momentálne mám v Banskej Bystrici rodinu, takže určite si za toto pripíše nejaké zásluhy. Počas sezóny si ma puky príliš nenachádzali, tentokrát sa ku mne dostalo pár odrazov. Snáď budeme takto pokračovať. Nálada v kabíne je určite lepšia, víťazstvá k tomu vždy pomáhajú," poznamenal Kontos pre hc05.sk.