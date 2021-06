Kontová prišla o účasť pre kontakt s infikovaným členom tímu

Londýn 28. júna (TASR) - Britská tenistka Johanna Kontová nešťastne prišla o účasť na Wimbledone. Turnajová dvadsaťsedmička musela odstúpiť po tom, ako bola v kontakte s členom tímu, ktorému diagnostikovali ochorenie Covid-19. Namiesto štartu na grandslamovom podujatí ju teraz čaká desaťdňová izolácia, informovala agentúra AP.



Tridsaťročná Kontová je prvá spomedzi žien i mužov, ktorá prišla o tohtoročný Wimbledon pre koronavírus. Nepomohli ani prísne opatrenia, v rámci ktorých musela stráviť štrnásť dní v hotelovej bubline, hoci žije asi hodinu a pol cesty od All England Clubu.



"Je to také zvláštne. Zvykla som v minulosti jazdiť vždy domov, ale OK. Len je to zvláštne, ale ide o malú cenu za konanie turnaja. Cítim sa ako na all-inclusive plavbe. Nikdy som na niečom takom nebola, ale vždy som si to predstavovala takto podobne," popisovala Kontová ešte v nedeľu život v bubline.