< sekcia Šport
Kooij triumfoval v 5. etape Tour de France, v žltom zostáva Traeen
Žltý dres si udržal Traeen, ktorý sa v chaotickom závere taktiež ocitol na zemi. Jazdec stajne Uno-X Mobility však spadol už v ochrannej zóne a na víťaza Kooija čas nestratil.
Autor TASR,aktualizované
Pau 8. júla (TASR) - Holandský cyklista Olav Kooij triumfoval v stredajšej rovinatej piatej etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Decathlon CMA CGM zvíťazil v záverečnom špurte takmer 158 km dlhej etapy z Lannemezan do Pau pred druhým Maxom Kanterom z Astany a tretím Timom Merlierom zo stajne Soudal Quick-Step. V žltom drese pre lídra celkového poradia naďalej zostáva Nór Torstein Traeen z tímu Uno-X Mobility.
Piaty deň najslávnejších etapových pretekov mal doteraz najrovinatejší priebeh, čo lákalo šprintérske tímy. Do denného úniku sa tak dostal iba domáci Baptiste Veistroffer z tímu Lotto Intermarche. Francúzov náskok však nikdy nevystúpal nad štyri minúty, keď pelotón kontrolovali domestici. Veistroffer triumfoval aj na šprintérskej prémii 45 km pred cieľom vo Vic-en-Bigore. V pelotóne sa však bojovalo až o 20 bodov, ktoré získal Kanter z tímu XDS-Astana. Ten mu na prémiu pripravil skvelú pozíciu, ktorú Nemec využil a bol na prémii skôr ako držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen z Lidl-Trek.
Po bodovacej prémii sa terén mierne zvlnil a náskok sólo úniku začal klesať. Pred vrchárskou prémiou tretej kategórie 26 km pred cieľom spadol pod minútu. Na Côte de Baleix sa strhol súboj v pelotóne o zvyšný jeden bod, ktorý získal líder vrchárskej súťaže Alex Baudin. Tesne po kilometrovom stúpaní so sklonom 8,8 percenta nastúpila trojica Valentin Paret-Peintre, Kasper Asgreen a Fred Wright. Toto trio sa však dlho pred hlavnou skupinkou neudržalo a pelotón onedlho dostihol aj Veistroffera.
Záverečné kilometre už kontrolovali tímy s ambíciou na etapový triumf. Približne 5000 metrov pred páskou sa na zemi ocitlo niekoľko jazdcov vrátane Jaspera Stuyvena či Michaela Matthewsa. Pelotón sa vo finálnom kilometri roztrhal a najlepšiu pozíciu do špurtu mal Kooij. Dvadsaťštyriročný Holanďan začal finišovať z prvej pozície, ktorú si pred blížiacimi sa šprintérmi postrážil. Až siedmy finišoval „zelený“ Pedersen, ktorý však náskok v bodovacej súťaži zvýšil pred druhým Biniamom Girmayom na 64 bodov.
Pre Kooija to bolo už štvrté víťazstvo v sezóne. „Neboli to jednoduché dni v úvode Tour, čakal som na túto etapu. Po náročnej jari to pre mňa znamená veľa. Veril som si, že sa vrátim na túto úroveň. Dnes som mal aj skvelú podporu tímu a spolu sme odviedli dobrú prácu. Etapa bola až do záveru pomerne jednoduchá, ale keďže išlo o prvú príležitosť pre šprintérov, tak to bolo nervóznejšie,“ povedal v dojazde etapy po svojom 51. triumfe kariéry Kooij. Jeho tím Decathlon CMA CGM zaznamenal prvé víťazstvo na „Starej dáme“ po troch rokoch.
Žltý dres si udržal Traeen, ktorý sa v chaotickom závere taktiež ocitol na zemi. Jazdec stajne Uno-X Mobility však spadol už v ochrannej zóne a na víťaza Kooija čas nestratil. Ten nestratil ani nikto z favoritov a najlepšia desiatka v celkovom poradí sa po piatej etape nezmenila. „Dnes to bol príjemný a pokojný deň v žltom drese. V závere to trochu znervóznelo, ale po páde sa to opäť upokojilo. Beriem to deň po dni a uvidíme, čo z toho bude. Chcem mať dobré nohy do ďalších etáp, ale zajtrajšok bude náročný, najmä proti Pogačarovi,“ uviedol po piatej etape Traeen, ktorý je iba tretí Nór na čele priebežnej klasifikácie na Tour de France.
Vo štvrtok čaká na cyklistov 186 km dlhá horská etapa z Pau do Gavarnie-Gdre.
Piaty deň najslávnejších etapových pretekov mal doteraz najrovinatejší priebeh, čo lákalo šprintérske tímy. Do denného úniku sa tak dostal iba domáci Baptiste Veistroffer z tímu Lotto Intermarche. Francúzov náskok však nikdy nevystúpal nad štyri minúty, keď pelotón kontrolovali domestici. Veistroffer triumfoval aj na šprintérskej prémii 45 km pred cieľom vo Vic-en-Bigore. V pelotóne sa však bojovalo až o 20 bodov, ktoré získal Kanter z tímu XDS-Astana. Ten mu na prémiu pripravil skvelú pozíciu, ktorú Nemec využil a bol na prémii skôr ako držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen z Lidl-Trek.
Po bodovacej prémii sa terén mierne zvlnil a náskok sólo úniku začal klesať. Pred vrchárskou prémiou tretej kategórie 26 km pred cieľom spadol pod minútu. Na Côte de Baleix sa strhol súboj v pelotóne o zvyšný jeden bod, ktorý získal líder vrchárskej súťaže Alex Baudin. Tesne po kilometrovom stúpaní so sklonom 8,8 percenta nastúpila trojica Valentin Paret-Peintre, Kasper Asgreen a Fred Wright. Toto trio sa však dlho pred hlavnou skupinkou neudržalo a pelotón onedlho dostihol aj Veistroffera.
Záverečné kilometre už kontrolovali tímy s ambíciou na etapový triumf. Približne 5000 metrov pred páskou sa na zemi ocitlo niekoľko jazdcov vrátane Jaspera Stuyvena či Michaela Matthewsa. Pelotón sa vo finálnom kilometri roztrhal a najlepšiu pozíciu do špurtu mal Kooij. Dvadsaťštyriročný Holanďan začal finišovať z prvej pozície, ktorú si pred blížiacimi sa šprintérmi postrážil. Až siedmy finišoval „zelený“ Pedersen, ktorý však náskok v bodovacej súťaži zvýšil pred druhým Biniamom Girmayom na 64 bodov.
Pre Kooija to bolo už štvrté víťazstvo v sezóne. „Neboli to jednoduché dni v úvode Tour, čakal som na túto etapu. Po náročnej jari to pre mňa znamená veľa. Veril som si, že sa vrátim na túto úroveň. Dnes som mal aj skvelú podporu tímu a spolu sme odviedli dobrú prácu. Etapa bola až do záveru pomerne jednoduchá, ale keďže išlo o prvú príležitosť pre šprintérov, tak to bolo nervóznejšie,“ povedal v dojazde etapy po svojom 51. triumfe kariéry Kooij. Jeho tím Decathlon CMA CGM zaznamenal prvé víťazstvo na „Starej dáme“ po troch rokoch.
Žltý dres si udržal Traeen, ktorý sa v chaotickom závere taktiež ocitol na zemi. Jazdec stajne Uno-X Mobility však spadol už v ochrannej zóne a na víťaza Kooija čas nestratil. Ten nestratil ani nikto z favoritov a najlepšia desiatka v celkovom poradí sa po piatej etape nezmenila. „Dnes to bol príjemný a pokojný deň v žltom drese. V závere to trochu znervóznelo, ale po páde sa to opäť upokojilo. Beriem to deň po dni a uvidíme, čo z toho bude. Chcem mať dobré nohy do ďalších etáp, ale zajtrajšok bude náročný, najmä proti Pogačarovi,“ uviedol po piatej etape Traeen, ktorý je iba tretí Nór na čele priebežnej klasifikácie na Tour de France.
Vo štvrtok čaká na cyklistov 186 km dlhá horská etapa z Pau do Gavarnie-Gdre.
výsledky 5. etapy Tour de France (Lannemezan – Pau 157,9 km):
1. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGM Team) 3:29:07 h, 2. Max Kanter (Nem./XDS Astana Team), 3. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Huub Artz (Hol./Lotto Intermarche), 5. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin - Premier Tech), 6. Biniam Girmay (Erit./NSN Cycling Team), 7. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 8. Milan Fretin (Belg./Cofidis), 9. Anthony Turgis (Fr./TotalEnergies), 10. Sören Waerenskjold (Nór./Uno-X Mobility) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 5. etape:
1. Torstein Traeen (Nór./Uno-X Mobility) 16:32:07 h, 2. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) +28 s, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +3:50 min, 4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG), 5. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) obaja +7:53, 6. Ramses Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech) +8:06, 7. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +8:16, 8. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +8:17, 9. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +8:20, 10. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +8:41
1. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGM Team) 3:29:07 h, 2. Max Kanter (Nem./XDS Astana Team), 3. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Huub Artz (Hol./Lotto Intermarche), 5. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin - Premier Tech), 6. Biniam Girmay (Erit./NSN Cycling Team), 7. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 8. Milan Fretin (Belg./Cofidis), 9. Anthony Turgis (Fr./TotalEnergies), 10. Sören Waerenskjold (Nór./Uno-X Mobility) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 5. etape:
1. Torstein Traeen (Nór./Uno-X Mobility) 16:32:07 h, 2. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) +28 s, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +3:50 min, 4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG), 5. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) obaja +7:53, 6. Ramses Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech) +8:06, 7. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +8:16, 8. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +8:17, 9. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +8:20, 10. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +8:41