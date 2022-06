Kopásek poslal Slovákov do Indonézie: Nemôže to byť krajšie

Trnava 28. júna (TASR) - Slovenskí mládežnícki reprezentanti si druhýkrát v ére samostatnosti zahrajú na majstrovstvách sveta futbalistov do 20 rokov. Postup na budúcoročný šampionát do Indonézie si vybojovali v utorňajšom play off ME19, v ktorom v Trnave zdolali rakúskych rovesníkov 1:0. Piatym miestom na domácom turnaji získali piatu európsku miestenku, prvé štyri patria semifinalistom Francúzsku, Taliansku, Anglicku a Izraelu.



Mladým Slovákom ako hostiteľom majstrovstiev Európy stačili na postup dve víťazstvá najtesnejším rozdielom. Po prehrách s Francúzskom (0:5) a Talianskom (0:1) si tretiu priečku v A-skupine zabezpečili triumfom nad Rumunskom 1:0. Proti Rakúsku, tretiemu mužstvu z "béčka", opäť našli jednogólového hrdinu. Po útočníkovi Adamovi Grigerovi sa ním stal krajný obranca Samuel Kopásek, ktorý rozhodol utešenou strelou v druhom polčase: "Taký je futbal. Neviem, či to bol môj životný gól, už možno boli krajšie. Tento postupový chutí o to viac. Zápas je víťazný, takže ho určite hodnotím veľmi dobre. Postup na majstrovstvá sveta sme si splnili, nemôže to byť krajšie. Rakúšania mali skvelý prechod do útoku aj do obrany, boli veľmi dobrí v súbojoch, ale myslím si, že sme ich v tom prevýšili. V tom bol kľúč. Pripravovali sme sa na nich, že keď je stav nepriaznivý, tak takzvane režú súperov. Snažili sme sa tomu vyrovnať, našťastie sme vyhrali."



Slovenská reprezentácia do 20 rokov debutovala na MS v roku 2003, keď v Spojených arabských emirátoch postúpila do osemfinále a obsadila dvanástu priečku. "Devätnástka" teraz hrala na ME po druhý raz v histórii, v roku 2002 získala na premiérovom šampionáte tejto vekovej kategórie bronz a právo štartu v SAE. Po dvadsiatich rokoch pocestujú mládežníci do ďalšej exotickej destinácie a na svojich zverencov bol hrdý aj tréner Albert Rusnák: "Poviem vám pravdu, chalani toho už pred zápasom mali dosť. Mali sme veľký problém zložiť zostavu, lebo odhodlanie bolo, chcenie bolo, motivácia bola, ale síl strašne ubúdalo. Pred chalanmi dávam klobúk dole, išli do konca, celý realizačný tím urobil maximum, aby hráči siahli na dno svojich síl a aby zápas výsledkovo zvládli. Mali sme dva scenáre pre prípad, keď nám nevyjdú prvé dva zápasy. Preto sa aj točila zostava, musíte byť dva kroky dopredu pripravení na to, čo chcete dosiahnuť. Rátali sme s tým scenárom, že prvé dva zápasy prehráme a že potom dáme všetko do ďalších dvoch duelov. Cieľ, s ktorým sme išli na majstrovstvá Európy, sa splnil, takže z mojej strany spokojnosť."



Rusnáka vykázal v nadstavenom čase hlavný rozhodca na tribúnu, kde sa predtým porúčal aj tréner brankárov Ivo Pilip, v nervóznom závere vylúčil aj dvoch rakúskych hráčov. Dôležitejšia však bola červená karta, ktorú už na konci prvého polčasu videl Florian Wustinger. "Je to neopísateľná emócia. Navyše sa nám to podarilo v takomto zápase, v ktorom sme si to museli vybojovať. Museli sme ísť na dno našich síl, takže chutí to výborne. Vedeli sme o kvalite Rakúšanov, vedeli sme, že sú silní. Museli sme byť koncentrovaní a kompaktní počas celého zápasu. Myslím si, že nám to vychádzalo, aj keď v prvom polčase nás trochu zatlačili. Stále sme boli sebavedomí, stále sme si verili, že ten zápas zvládneme. Nahrala nám k tomu tá situácia na konci prvého polčasu," dodal Sebastián Kóša, ktorý prebral na play off kapitánsku pásku po dištancovanom Timotejovi Jamborovi.