Kopásek v závere prestupového obdobia odišiel zo Žiliny do Pardubíc
Mládežnícky reprezentant Slovenska bol v uplynulom období pravidelnou súčasťou A-tímu, v aktuálnom ročníku odohral v Niké lige 17 duelov s bilanciou jedného gólu.
Autor TASR
Pardubice 11. februára (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Kopásek sa v závere zimného prestupového obdobia sťahuje na novú klubovú adresu. Dvadsaťdvaročný obranca odchádza z MŠK Žilina k účastníkovi českej najvyššej súťaže FK Pardubice.
Mládežnícky reprezentant Slovenska bol v uplynulom období pravidelnou súčasťou A-tímu, v aktuálnom ročníku odohral v Niké lige 17 duelov s bilanciou jedného gólu. „Pocity sú určite zvláštne, opúšťať klub po takej dlhej dobe. Na druhej strane sa teším na novú výzvu. Až postupne mi po odchode určite nabehnú všetky spomienky a zážitky, ktoré som tu zažil počas dvanástich rokov. Určite som nebol najväčší talent, aký tu kedy bol. Všetko som si musel vydrieť a ukázalo sa, že tvrdá práca môže v tomto klube viesť až na pomyselný vrchol,“ vyjadril sa Kopásek pre oficiálnu klubovú webstránku.
Žilina prišla počas zimy aj o brankára Ľubomíra Belka, ktorý zamieril do nórskeho Viking Stavanger. „Samo bol nosným hráčom reprezentácie do 21 rokov a v posledných sezónach aj našej obrany. Prirodzene mal ambíciu posunúť sa ďalej. Záujem o neho tu bol už dlhší čas, takže sme vedeli, že takáto možnosť môže prísť. Konkrétna ponuka však prišla nečakane až teraz po zimnej príprave a bola naozaj veľmi zaujímavá – až lukratívna, a to nielen pre klub, ale najmä pre samotného hráča. Samo dostane v Pardubiciach možnosť pravidelne hrávať v lige, ktorá ide výkonnostne aj mediálne hore. Vnímame to ako správny a logický medzikrok v jeho kariére. Práve perspektíva jeho ďalšieho rozvoja bola pre nás rozhodujúca – nie samotný odchod,“ uviedol športový manažér Žiliny Karol Belaník.
