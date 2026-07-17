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Kopásek zamieril z Pardubíc na hosťovanie do Lechie Gdansk

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Na snímke Samuel Kopásek. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Kopásek môže okrem pravého kraja obrany nastúpiť aj na pravej strane stredovej formácie.

Autor TASR
Gdansk 17. júla (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z českého FK Pardubice na hosťovanie do Lechie Gdansk. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup. Dvadsaťtriročný pravý obranca už absolvoval s poľským tímom prvý tréning.

Kopásek prišiel do Pardubíc pred polrokom, no v jarnej časti sezóny 2025/2026 odohral v českej lige iba štyri zápasy. V prvej polovici ročníka pôsobil v MŠK Žilina, za ktorú nastúpil v 17 stretnutiach a strelil jeden gól.

„Je to veľmi solídny, skromný a pracovitý chlapec. Po fyzickej stránke je nezničiteľný. Myslím si, že by mohol byť budúcim pravým obrancom našej reprezentácie,“ povedal o Kopáskovi bývalý dlhoročný brankár Lechie a jeho krajan Dušan Kuciak pre portál trojmiasto.pl.

Kopásek môže okrem pravého kraja obrany nastúpiť aj na pravej strane stredovej formácie. Hosťovanie slovenského zadáka je dohodnuté do 30. júna 2027. V kádri Lechie figuruje momentálne aj slovenský kanonier Tomáš Bobček.
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