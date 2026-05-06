Kopecká víťazkou 4. etapy Vuelty, Jenčušová skončila na 118. priečke

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ovládla záverečný špurt vyše 115 km dlhej etapy z Monforte de Lemos do Antas de Ulla pred holandskou tímovou kolegyňou Annou van der Breggenovou a Taliankou Letiziou Paternosterovou.

Antas de Ulla 6. mája (TASR) - Belgická cyklistka Lotte Kopecká triumfovala v stredajšej štvrtej etape ženskej edície Vuelty. Jazdkyňa tímu Team SD Worx-Protime ovládla záverečný špurt vyše 115 km dlhej etapy z Monforte de Lemos do Antas de Ulla pred holandskou tímovou kolegyňou Annou van der Breggenovou a Taliankou Letiziou Paternosterovou. Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 118. miesto so stratou 25:14 min.

Kopecká sa po štyroch zo siedmich etáp posunula na čelo celkového poradia. Druhá je so stratou šiestich sekúnd Nemka Franziska Kochová. Dvadsaťštyriročná Jenčušová klesla na 118. pozíciu.
