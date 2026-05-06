< sekcia Šport
Kopecká víťazkou 4. etapy Vuelty, Jenčušová skončila na 118. priečke
Ovládla záverečný špurt vyše 115 km dlhej etapy z Monforte de Lemos do Antas de Ulla pred holandskou tímovou kolegyňou Annou van der Breggenovou a Taliankou Letiziou Paternosterovou.
Autor TASR
Antas de Ulla 6. mája (TASR) - Belgická cyklistka Lotte Kopecká triumfovala v stredajšej štvrtej etape ženskej edície Vuelty. Jazdkyňa tímu Team SD Worx-Protime ovládla záverečný špurt vyše 115 km dlhej etapy z Monforte de Lemos do Antas de Ulla pred holandskou tímovou kolegyňou Annou van der Breggenovou a Taliankou Letiziou Paternosterovou. Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 118. miesto so stratou 25:14 min.
Kopecká sa po štyroch zo siedmich etáp posunula na čelo celkového poradia. Druhá je so stratou šiestich sekúnd Nemka Franziska Kochová. Dvadsaťštyriročná Jenčušová klesla na 118. pozíciu.
Kopecká sa po štyroch zo siedmich etáp posunula na čelo celkového poradia. Druhá je so stratou šiestich sekúnd Nemka Franziska Kochová. Dvadsaťštyriročná Jenčušová klesla na 118. pozíciu.