Kopitar neposilní slovinskú reprezentáciu na svetovom šampionáte

Ľubľana 2. mája (TASR) - Slovinských hokejistov neposilní na svetovom šampionáte v Rige a Tampere ich najväčšia osobnosť Anže Kopitar. Útočník Los Angeles Kings to potvrdil nedlho po vypadnutí jeho tímu z play off NHL s Edmontonom 2:4 na zápasy.



Slovinci nastúpia v B-skupine v Rige aj proti Slovákom. "Nanešťastie, mám viacero drobnejších zranení. Tie mi umožňujú hrať, no nie som už najmladší a regenerácia si vyžaduje čas. Budem teda oddychovať a pripravím sa na ďalšiu sezónu," povedal 35-ročný dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára podľa slovinskej agentúry STA.