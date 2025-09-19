Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Šport

Kopitar po budúcej sezóne ukončí kariéru: Bolo to ťažké rozhodnutie

.
Na archívnej snímke slovinský hokejista Anže Kopitar. Foto: TASR/AP

Slovinský center pôsobí v Los Angeles celú kariéru, v NHL debutoval v októbri 2006 proti Anaheimu.

Autor TASR
El Segundo 19. septembra (TASR) - Slovinský hokejista Anže Kopitar po sezóne 2025/26, ktorá bude jeho jubilejná 20. v NHL, ukončí kariéru. Tridsaťosemročný kapitán Los Angeles Kings to oznámil v deň štartu tréningového kempu pred novým ročníkom profiligy.

„Bolo to ťažké rozhodnutie, no nasledujúca sezóna bude moja posledná. Pôjdem na sto percent a dám do toho všetku energiu. Urobím maximum pre to, aby som sa s hokejovou kariérou rozlúčil pozitívne naladený," uviedol Kopitar pre zámorské médiá.

Slovinský center pôsobí v Los Angeles celú kariéru, v NHL debutoval v októbri 2006 proti Anaheimu. Je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára i držiteľ Selkeho trofeje pre najlepšie brániaceho útočníka. „V Los Angeles som sa vždy cítil ako doma, maximálne komfortne a nikdy som netúžil obliekať dres iného tímu NHL," zdôraznil najproduktívnejší hráč v histórii Kings.
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford