Kopitar strelil 445. gól, predbehol Alfredssona
Tridsaťosemročný Kopitar, ktorý po tejto sezóne ukončí kariéru, je medzi hokejistami narodenými mimo Severnej Ameriky už dvanásty najlepší strelec v histórii.
Autor TASR
Los Angeles 30. novembra (TASR) - Slovinský hokejista Anže Kopitar strelil v nedeľňajšom zápase NHL svoj 445. gól v základnej časti a dostal sa na 70. miesto v histórii pred Daniela Alfredssona. Kapitán Los Angeles prispel gólom k víťazstvu Kings nad Vancouverom Canucks 2:1 pp.
Tridsaťosemročný Kopitar, ktorý po tejto sezóne ukončí kariéru, je medzi hokejistami narodenými mimo Severnej Ameriky už dvanásty najlepší strelec v histórii. Na 445 gólov potreboval 1475 zápasov.
Lepší ako Kopitar sú v počte strelených gólov spomedzi Európanov už len Alexander Ovečkin (908), Jaromír Jágr (766), Teemu Selänne (684), Jari Kurri (601), Mats Sundin (564), Marián Hossa (525), Jevgenij Malkin (520), Peter Bondra (503), Sergej Fiodorov (483), Alexander Mogiľnyj (473) a Peter Šťasný (450).
