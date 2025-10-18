< sekcia Šport
Kopitar vypadol na dlhšiu dobu zo zostavy Kings pre zranenie nohy
Pre Kopitara je to záverečná sezóna v pozícii hráča, svoje rozhodnutie oznámil v deň štartu tréningového kempu s tímom Los Angeles.
Autor TASR
Los Angeles 18. októbra (TASR) - Kapitán hokejistov Los Angeles Kings Anže Kopitar vypadol na bližšie nešpecifikovanú dobu zo zostavy pre zranenie nohy. Slovinského útočníka zasiahol na začiatku týždňa puk v stretnutí s Minnesotou.
Pôvodne klub zámorskej NHL informoval, že o jeho nasadení do zostavy sa bude rozhodovať tesne pred zápasom, ale napokon bude s najväčšou pravdepodobnosťou svojmu tímu chýbať na ľade dlhšiu dobu. Pre Kopitara je to záverečná sezóna v pozícii hráča, svoje rozhodnutie oznámil v deň štartu tréningového kempu s tímom Los Angeles. Informovala agentúra AP.
