Kopitar zažiaril štyrmi gólmi, Černák sa vrátil do zostavy Tampy Bay

NHL - výsledky:



Ottawa - Detroit 6:1

Tampa Bay - Florida 1:4

Buffalo - Columbus 3:5

Minnesota - New York Islanders 2:1 pp a sn

Nashville - Pittsburgh 1:3

St. Louis - Seattle 3:5

Winnipeg - Los Angeles 5:6 pp a sn

Arizona - Chicago 4:1

Calgary - Boston 3:4 pp

San Jose - Montreal 1:0 v 3. tretine



New York 1. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa v nočnom stretnutí NHL vrátil do zostavy Tampy Bay po tom, ako si odpykal dvojzápasový trest. V domácom dueli proti Floride odohral vyše 17 minút, počas ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania a jeho tím prehral 1:4. Hlavnou postavu noci bol Anže Kopitar, kapitán Los Angeles zariadil štyrmi gólmi triumf Kings nad ľade Winnipegu 6:5 po samostatných nájazdoch.Černák nastúpil v tretej obrannej dvojici s Ianom Coleom a prezentoval sa tromi strelami, dvomi hitmi a dvomi zblokovanými strelami. V predošlých dvoch zápasoch si odpykal dištanc za úder lakťom do tváre kapitána Buffala Kylea Okposa.Ottawa druhýkrát v priebehu dvoch dní na domácom ľade presvedčivo zdolala Detroit. Po pondelňajšom víťazstve 6:2 v utorok triumfovala 6:1. Zvíťazila v treťom zápase za sebou, Detroit naopak v troch dueloch za sebou nebodoval. Po 60 zápasoch majú oba tímy po 64 bodov.Hráči Buffala po troch víťazstvách nestačili na domácom ľade na najslabší tím súťaže Columbus, ktorému podľahli 3:5. V drese hostí zažiaril útočník Eric Robinson, ktorý strelil prvý hetrik v profiligovej kariére.Minnesoty hrala v treťom zápase v rade nerozhodne v riadnom hracom čase, napokon však na domácom ľade zdolala New York Islanders 2:1 po samostatných nájazdoch.Nashville doma podľahol Pittsburghu 1:3 a nenadviazal na tri predošlé víťazstvá. Pre "tučniakov" to bolo tretie víťazstvo za sebou.V súboji tímov, ktoré sa v nedávnom období prezentovali prehrami, zvíťazil Seattle na ľade St. Louis 5:3. Pre Kraken to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách. Blues prehrali uplynulých šesť zápasov.Prvou hviezdou nočného programu bol útočník Los Angeles Kings Anže Kopitar. K víťazstvu na ľade Winnipegu 6:5 po samostatných nájazdoch prispel štyrmi gólmi. Dosiahol šiesty hetrik v profiligovej kariére, skompletizoval ho už v prvej polovici úvodnej tretiny. Winnipeg prehral vo štvrtom zápase v sérii.V súboji tímov zo spodnej časti tabuľky Západnej konferencie si Arizona poradila s Chicagom 4:1. Hostia nastúpili už bez hviezdneho útočníka Patricka Kanea, ktorého Blackhawks vymenili do New Yorku Rangers.Boston potvrdil pozíciu suveréna súťaže a po ôsmom víťazstve v rade má na konte už 99 bodov. Na čele ligy aj Východnej konferencie má pred druhou Carolinou 13-bodový náskok. Bruins na ľade Calgary zvíťazili 4:3 po predĺžení. O triumfe rozhodol v 65. minúte obranca Charlie McAvoy.