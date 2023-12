Kopitar zaznamenal 758. asistenciu a prekonal klubový rekord

New York 4. decembra (TASR) - Slovinský hokejista Anže Kopitar dosiahol v noci na pondelok v NHL významný míľnik, keď sa stal najlepším nahrávačom v histórii Los Angeles Kings. Vo víťaznom zápase s Coloradom (4:1) dosiahol 758. asistenciu v profiligovej kariére a zároveň v drese LA, čím prekonal rekord, ktorý doteraz spoločne držal s Marcelom Dionneom. Tomu na 757 asistencií stačilo 921 zápasov.



Kopitar sa osamostatnil na čele historickej štatistiky, na 758 asistencií potreboval 1313 stretnutí. "Niekedy sa pozriem na zoznam tých mien a je niečo neskutočné, že môžem byť medzi nimi a teraz ich ešte aj prekonať. Los Angeles je už dlhší čas mojím domovom, celkom som stratil reč," vyznal sa kapitán LA.



Tridsaťšesťročný center bol v 54. minúte na začiatku vydarenej kombinácie na jeden dotyk, ktorá vyvrcholila víťazným gólom. Po prihrávkach Kopitara a Adriana Kempeho zakončil Quinton Byfield zblízka do odkrytej časti bránky. "Vedeli sme, že to príde. Má doma vystavených pravdepodobne desať pamätných pukov, ktorých získal za uplynulé tri týždne. Je to pre neho a jeho rodinu skutočne pekná vec," povedal na adresu Kopitara tréner "kráľov" Todd McLellan.



Útočník Nathan MacKinnon vďaka asistencii bodoval v ôsmom zápase v rade (má v nich bilanciu 2+9), jeho spoluhráč Mikko Rantanen natiahol bodovú sériu na päť stretnutí (0+6), po prehre však nemali veľa dôvodov na radosť.



Okrúhly míľnik dosiahol obranca Bostonu Charlie McAvoy, ktorý nastúpil na jubilejný 400. zápas v NHL. V súboji s Columbusom asistoval pri dvoch góloch Bruins a prispel k výhre 3:1. Čistým hetrikom v tretej tretine zariadil triumf Brad Marchand. Hetrik zaznamenal aj Artemij Panarin, ktorý tromi gólmi a asistenciou pomohol NY Rangers k víťazstvu nad San Jose 6:5. Panarin bodoval v každom z prvých 10 domácich zápasov sezóny, nazbieral v nich sedem gólov a 11 asistencií. "Jazdci" vyhrali jubilejný 3000. zápas v NHL, dokázali to ako piaty tím v histórii po Montreale (3536), Bostone (3373), Toronte (3116) a Detroite (3069).



Filip Forsberg prispel gólom k triumfu Nashvillu 2:1 na ľade Buffala, keď v 10. minúte otvoril skóre. Stal sa tretím hráčom v histórii Predators so 40 alebo viac otváracími gólmi. V klubovej histórii ich viac strelili iba Craig Smith (44) a David Legwand (43). Jediný gól Sabres zaznamenal Victor Olofsson. Bol to už jeho druhý presný zásah v NHL, ktorý dal z trestného strieľania. Vyrovnal tým klubový rekord Miroslava Šatana a Thomasa Vaneka.